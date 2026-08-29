Vincent Aboubakar Bodrum'da: birlikten büyük bir hikaye yazacağız

Bodrum Futbol Kulübü, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İmza töreni Bodrum İlçe Stadı'nda gerçekleştirildi ve kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar etkinlikte yer aldı.

imza töreni ve taraftar buluşması:

Törene Bodrum FK Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara, yönetim kurulu üyeleri, MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu ile taraftar temsilcileri katıldı. Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği Başkanı Tamer Yaman ve Asi Tayfa Tribün Lideri Doğan Yıldırım taraftar adına çiçek ve atkı verdi. İmzanın ardından Aboubakar, taraftara 3’lü çektirdi.

aboubakar'ın sözleri ve hedefleri:

Sözleşmeyi imzalayan Aboubakar, törende duygularını paylaştı: "Hocama teşekkür ediyorum. Bu işin oluşunda olan herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum." Oyuncu, Başkanla yaptığı görüşmelerde kulübün proje ve vizyonunun kendisini etkilediğini belirterek, "Buraya tarih yazmak için geldim. Ama bunu ancak birlikte başarabiliriz. Birlikte daha büyük bir hikaye yazacağız" dedi.

Aboubakar, istatistiklere takılmadığını belirtip "çok çok iyi işler yapacağım" vurgusunu yaptı. Daha önce Bodrum'a tatil için geldiğini anımsatan deneyimli santrfor, burada güçlü bir aile ortamı hissettiğini ve takımın hedefinin Süper Lig olduğunu söyledi: "Bu sadece benimle alakalı bir şey değil, bunu takım olarak başaracağız."

Oyuncu ayrıca başkanın anlattığı projelerin ve yaklaşımının kararında belirleyici olduğunu; ilk tekliften sonra motivasyonunun yüksek olduğunu, Başkanla görüştükten sonra motivasyonunun tavan yaptığını ifade etti.

başkanın değerlendirmesi ve transfer planı:

Başkan Taner Ankara, Aboubakar transferinin kulüp için önemli bir adım olduğunu belirtti ve stoper mevkisine iki transfer daha planladıklarını aktardı. Ankara, "İki tane daha geliyor. Pazartesiye kadar. İnşallah çok güzel bir takımımız olacak" dedi ve gelen oyuncuların paradan ziyade "Bodrum sevdası" için katıldığını vurguladı.

Başkan ayrıca yurtdışından gelen "2-3 katı teklifler olmasına rağmen bizi seçti" diyerek Aboubakar'a teşekkür etti. Aboubakar'ın son durumu hakkında ise, "3 gündür otelde devamlı dinleniyor, antrenman yapıyor. Bir haftadır da Kamerun’da antrenmanlarını yaptı. Allah izin verirse önümüzdeki hafta takımla beraber olacak" bilgisini verdi.

Kulübün yeni transferle birlikte performansını artırma, taraftarla bağlarını kuvvetlendirme ve uzun vadeli hedeflere odaklanma niyetinde olduğu; Aboubakar'ın tecrübesinin bu sürece katkı yapmasının beklendiği belirtildi.

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ, DÜNYA YILDIZI VİNCENT ABOUBAKAR İLE 1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.