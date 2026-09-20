Vincenzo Italiano: kötü başlangıç rakibe alan açtı, ders çıkaracağız

maçın genel değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Italiano maçın başlangıcına ve takımın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

italiano'nun sözleri ve maçın kırılma anları:

Italiano, takımın maça istediği gibi başlayamadığını vurgulayarak, 'Maça kötü başladık, onlar da bunu çok iyi kullandı' ifadelerini kullandı. Yeni yükselmiş bir takım olan Amed'in sezona böyle bir başlangıç yapmasının önemli olduğunu belirten Italiano, 'Buraya gelen her takım zorlanacak' dedi. Orta sahada geçen düello ve gri pozisyonların maçın akışını etkilediğini söyledi ve hakem kararlarıyla ilgili olarak 'Bence penaltı vardı. Hakemi konuşmaya gerek yok, maça bakmalıyız' değerlendirmesini paylaştı.

ikinci yarı, eksikler ve gelecek beklentisi:

Italiano, ilk yarıda beklentilerin altında kaldıklarını kabul etti: 'Bugünkü 45 dakika bize yakışmayan bir 45 dakikaydı. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik.' İkinci yarıda takımdan reaksiyon gördüğünü, maçın çevrilebileceğini ancak bazı hataların etkili olduğunu söyledi. Ayrıca Trossard'ın yokluğunun hissedildiğini belirterek, 'Trossard büyük bir futbolcu, yokluğu hissediliyor. 3 hafta sonra bizimle beraber olacağını düşünüyorum' diye konuştu.

Teknik adam, sezonun başlangıcına da değinerek 'Sezonu 27 Haziran’da açtık' ifadesini kullandı ve Avrupa maçlarının getirdiği yorgunluğun etkisine işaret etti. Son olarak İtalyan çalıştırıcı, Amed'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek, bugünkü maçtan ders çıkaracaklarını ve ilerleyen haftalarda daha sağlam bir görüntü amaçladıklarını belirtti.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO ITALİANO, MAÇA KÖTÜ BAŞLADIKLARINI BELİRTEREK, AMED SPORTİF FAALİYETLER'İN BUNU İYİ KULLANDIĞINI SÖYLEDİ.