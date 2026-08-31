Vincenzo Italiano'dan dört değişiklikle Çorum FK karşısında güçlü 11

Italiano'nun tercihleri ve ilk 11:

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı konuk ediyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris karşısında sahaya sürdüğü 11'den dört ismi değiştirerek maça başladı.

Italiano, Emirhan Topçu, Kassoum Quattara, İlhan Fakılı ve Kartal Yılmaz'ın yerine Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ı göreve aldı. Beşiktaş'ın sahaya çıkan 11'i şu şekilde açıklandı:

Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic.

yeni transferler kadroda ilk kez yer aldı:

Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında yedek kulübesinde yer alarak siyah-beyazlı formayı ilk kez giymeyi bekliyorlar. Her iki oyuncu da görev verilmesi halinde Beşiktaş formasını resmi maçta ilk kez taşıyacak.

Ayrıca bu sezon toplam 6 maçta 94 dakika süre bulan Milot Rashica, Çorum FK maçının kadrosunda yer almıyor.

rıdvan yılmaz'ın 100. maç heyecanı:

Sol bek Rıdvan Yılmaz, Çorum FK karşılaşmasıyla Beşiktaş formasıyla 100. resmi maçına çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla ligde 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 maçta görev almış; toplamda 99 müsabakada forma giymiş ve 4 gol kaydetmişti. Rıdvan, Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda, Şenol Güneş döneminde giymişti ve şimdi kulüpteki ikinci dönemini yaşıyor.

törenler ve zafer bayramı coşkusu:

Müsabaka öncesi eski Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları Didem Karagenç ve Başak Gündoğdu saha kenarında çerçeveletilmiş formaları takdim edilerek onurlandırıldı. Futbol hayatını sonlandıran Didem Karagenç, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilirken Başak Gündoğdu ise Futbol Operasyon ve Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Karşılaşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı tribünde dev bir Türk bayrağı açıldı; diğer tribünlerdeki taraftarlar ellerindeki bayraklarla seremoniyi destekledi ve hep birlikte marşlar söylendi. Siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya ise üzerinde Atatürk temalı tişörtlerle çıktı ve törensel atmosfer maç öncesine damga vurdu.

"ALEXANDER NÜBEL, AMİR MURİLLO, TİAGO DJALO, EMMANUEL AGBADOU, RIDVAN YILMAZ, SALİH ÖZCAN, VACLAV CERNY, JUNİOR OLAİTAN, ORKUN KÖKÇÜ, LEANDRO TROSSARD VE DUSAN VLAHOVİC."