Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Vincenzo Montella protokol tribününden Kasımpaşa-Konyaspor maçını izledi

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kasımpaşa–Konyaspor maçını protokol tribününden, Daniele Russo ile izledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 22:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Vincenzo Montella protokol tribününden Kasımpaşa-Konyaspor maçını izledi

montella stadyumda yer aldı:

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanan KasımpaşaKonyaspor karşılaşmasını Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda takip etti. Montella, mücadeleyi protokol tribününden yardımcı antrenörü Daniele Russo ile birlikte izledi.

aday kadro açıklamasıyla aynı gün:

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların aday kadrosu bugün açıklanırken, listede Konyaspor’dan Adil Demirbağ da yer aldı. Montella’nin maçı stadyumdan izlemesi, aday kadroyla bağlantılı gelişmelerin yaşandığı bir güne denk geldi.

Gözlem ve temasların yoğun olduğu bu dönemde, teknik heyetin saha içi ve kulüp düzeyindeki takipleri ön plana çıkıyor; protokol tribünündeki izleme tercihi de bu çerçevede değerlendirildi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, KASIMPAŞA İLE KONYASPOR ARASINDA OYNANAN...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, KASIMPAŞA İLE KONYASPOR ARASINDA OYNANAN MÜSABAKAYI STADYUMDAN TAKİP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu
images

Yalçın Koşukavak: 25 oyuncuyla kısa sürede kurduğumuz takım beni gururlandırdı
images

Iğdır FK yardımcı antrenörü Stamatopoulos: son saniye golü umutları gölgeledi
images

İlhan Palut: Adil’in yükselişi takım disiplini ve emeğin karşılığı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü