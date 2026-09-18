Vincenzo Montella protokol tribününden Kasımpaşa-Konyaspor maçını izledi

montella stadyumda yer aldı:

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Kasımpaşa–Konyaspor karşılaşmasını Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda takip etti. Montella, mücadeleyi protokol tribününden yardımcı antrenörü Daniele Russo ile birlikte izledi.

aday kadro açıklamasıyla aynı gün:

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların aday kadrosu bugün açıklanırken, listede Konyaspor’dan Adil Demirbağ da yer aldı. Montella’nin maçı stadyumdan izlemesi, aday kadroyla bağlantılı gelişmelerin yaşandığı bir güne denk geldi.

Gözlem ve temasların yoğun olduğu bu dönemde, teknik heyetin saha içi ve kulüp düzeyindeki takipleri ön plana çıkıyor; protokol tribünündeki izleme tercihi de bu çerçevede değerlendirildi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, KASIMPAŞA İLE KONYASPOR ARASINDA OYNANAN MÜSABAKAYI STADYUMDAN TAKİP ETTİ.