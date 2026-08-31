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Vira bismillahla denize açıldılar Tekirdağ'da sezon dualarla başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da av yasağı bitimiyle Kumbağ Limanı'nda düzenlenen açılışta tekneler dualarla uğurlandı, vatandaşlara ücretsiz balık ikram edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Vira bismillahla denize açıldılar Tekirdağ'da sezon dualarla başladı

Kumbağ Limanı'nda tören:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeni sezonu uğurlamak için Kumbağ Balıkçı Limanı'nda bir araya geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen programda vatandaşlara balık ikramı yapıldı ve ücretsiz balık almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikte, liman çıkışında toplananlar teknelere el sallayarak balıkçıları uğurladı. Uğurlama sırasında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu ve program dualarla devam etti. Balıkçılar, uzun bir aranın ardından yeniden denize açılmanın heyecanını yaşadı.

Balıkçılar ve yetkililerden beklenti:

Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge, yeni sezon öncesi beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı. Bilge, özellikle palamut için umutlu olduklarını belirterek, "Bu sene çok umutluyuz. Palamut balığı bol gösteriyor. Allah nasip kısmet ederse, nasibimiz varsa bol, iyi bir sene bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilge ayrıca Karadeniz'de palamutun yoğun olarak göründüğünü söyleyerek, lüfer ve hamsi gibi türlerin de peşinden gelmesini umduklarını aktardı. Kooperatif başkanı, vatandaşların sofralarına balığın daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını da dile getirdi: "Temennimiz, halkımızın da ucuz balık yemesi. Vatanımıza, milletimize, herkese hayırlı olsun sezonumuz."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise konuşmasında balık tüketiminin insan sağlığı açısından önemine dikkat çekti ve bir hekim olarak haftada en az iki defa balık tüketilmesini önerdi. Yüceer, balık fiyatlarının uygun seviyelerde olmasının önemine vurgu yaparak balıkçılara şu temennide bulundu: "Rüzgarınız kolayına, deniziniz sakin, ağınız dolu, kazancınız bereketli olsun. Vira Bismillah."

Yeni sezonun açılmasıyla birlikte Kumbağ Limanı'ndan tekneler birer birer denize açıldı. Balıkçılar sezon boyunca bereket ve bol av umuduyla Marmara ve Karadeniz'e doğru yola çıktı. Limandaki tören ve dağıtımlar, hem balıkçılar hem de bölge halkı için yeni dönemin başlangıcını sembolize etti.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE AV YASAĞININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN BALIKÇILAR YENİ SEZON İÇİN...

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE AV YASAĞININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN BALIKÇILAR YENİ SEZON İÇİN "VİRA BİSMİLLAH" DİYEREK DENİZE AÇILMAYA HAZIRLANIRKEN, KUMBAĞ BALIKÇI LİMANI’NDA DÜZENLENEN PROGRAMDA VATANDAŞLARA BALIK İKRAM EDİLDİ, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU. BALIKÇI TEKNELERİ DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLANIRKEN, LİMAN ÇIKIŞINDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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