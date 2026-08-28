Virajda hatalı sollama son anda kazayı önledi

Olayın gelişimi:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Mimar Sinan Caddesi üzerinde Bartın yönüne seyir halindeki bir aracın araç içi kamerası, virajda tehlikeli bir sollama anını kaydetti.

Virajlı yolda önündeki kamyonu hatalı şekilde sollamaya çalışan eski model otomobil, manevra sırasında karşı yönden gelen aracı görünce kontrolsüz şekilde kendi şeridinden çıktı. Karşı yönden gelen sürücü, soğukkanlılığını koruyup zamanında fren yaparak muhtemel bir kafa kafaya çarpışmayı saniyelerle önledi.

Görüntüde öne çıkanlar:

Kayda yansıyan görüntülerde, sollama yapan aracın viraja girerken yeterli görüş ve boşluk değerlendirmesi yapamadığı; diğer sürücünün anlık fren ve hız düşürme refleksi sayesinde iki aracın temas etmediği görülüyor. Hatalı sollama yapan sürücü, duran aracın yanından geçip yoluna devam etti.

Değerlendirme ve güvenlik mesajı:

Olay, virajlı ve sınırlı görüşlü yollarda yapılan hatalı sollamaların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. Trafikte güvenliğin sağlanması için şerit kurallarına uyulması, virajlarda sabırlı olunması ve sollama kararının net görüştüğü yerlerde verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

KARABÜK'TE VİRAJDA ÖNÜNDEKİ KAMYONU HATALI ŞEKİLDE SOLLAYAN OTOMOBİL, KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA KAFA KAFAYA GELDİ.