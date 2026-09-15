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Virajda kontrolü kaybeden araç Düziçi'nde takla attı, 1 yaralı

Berke Barajı yolu Sabun Çayı mevkiinde virajı alamayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı; kazada sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Virajda kontrolü kaybeden araç Düziçi'nde takla attı, 1 yaralı

kaza detayları:

Kaza, sabah saatlerinde Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Berke Barajı yolu Sabun Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibozlu’dan Sabun Çayı yönüne seyir halindeki otomobil, saat 08.20 civarında köprü yakınındaki keskin virajı alamayarak kontrolden çıktı ve takla attı.

Olay yerinde aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kazanın oluş biçimi ve araçtaki hasar, ilk görünüm itibarıyla virajın keskinliği ve aracın kontrolünü kaybetmesiyle ilişkilendirildi.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavi ve sürücünün sağlık durumu hakkında yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamada, olay yerindeki müdahalenin ardından sevk işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.

inceleme başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, kaza nedenine ilişkin görgü tanıkları ve araç incelemesiyle detaylı rapor hazırlanacağını belirtti.

OSMANİYE&#039;NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE VİRAJDA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ YARALANDI.

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE VİRAJDA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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