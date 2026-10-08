Virajda kontrolü kaybeden araç şantiye alanına uçtu: sürücü alkollü çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil kavşaktaki şantiye alanına uçtu. Olay, Erenköy Mahallesi 3492. Sokak'ta gerçekleşti. Kazada can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, araçta maddi hasar oluştu.

Kaza ve ilk müdahale:

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, araçta bulunanların sağlık durumunu kontrol etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan olmadığı tespit edildi. Araçta sürücü olarak bulunan M.K. hakkında bilgi edinildi; aracın plakası haber kaynaklarında belirtilmedi.

Soruşturma ve yaptırım:

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Nöbetçi ekiplerin ölçümünde sürücünün alkol düzeyi 1 promil olarak kaydedildi. Sürücüye, 'alkollü araç kullanma' nedeniyle 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL, KAVŞAK ŞANTİYESİNE UÇTU. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, YAPILAN KONTROLLERDE 1 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE 25 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.