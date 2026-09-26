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Virajda kontrolünü yitiren otomobil bariyere çarptı, arka koltuktaki yolcu yaralandı

Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Sefaköy Kavşağı'nda saat 23.30'da 34 DHB 949 plakalı araç virajı alamayıp bariyere çarptı; arka koltuktaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 00:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Virajda kontrolünü yitiren otomobil bariyere çarptı, arka koltuktaki yolcu yaralandı

Bahçelievler'de gece yarısı kaza:

İstanbul Bahçelievler'de, Basın Ekspres Yolu Sefaköy Kavşağı'nda saat 23.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki 34 DHB 949 plakalı otomobil, iddiaya göre virajı alamayarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kaza yerinde pozisyon ve yaralanma:

Kazada sürücü ile ön koltukta bulunan yolcu yara almadan kurtulurken, arka koltukta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralının durumu hakkında detaylı bilgi bildirilmedi.

Müdahale ve nakil:

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAHÇELİEVLER’DE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI : 1 YARALI

BAHÇELİEVLER’DE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI : 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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