Virajda yapılan hatalı sollama saniyelerle kazadan döndü

Virajda tehlikeli sollama:

Olay, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bartın istikametine seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, virajlı yolda ilerlerken karşı yönden gelen ve önündeki kamyonu sollamaya çalışan eski model otomobille aniden karşılaştı.

Kendi şeridine giren aracın fark edilmesi üzerine sürücü, soğukkanlılığını koruyarak zamanında fren yaptı ve böylece olası bir kafa kafaya çarpışma saniyelerle önlendi. Hatalı sollama yapan sürücü, duran aracın yanından geçerek yoluna devam etti.

Araç içi kamera görüntüleri:

Tehlikeli anlar, Bartın yönüne seyir halinde olan aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde viraja giren aracın sollama sırasında hattını erken ihlal ettiği ve karşı yönden gelen sürücünün ani frenle çarpışmayı engellediği açıkça görülüyor.

Kayıtlarda, görüşün kısıtlı olduğu virajlarda yapılan hatalı sollamaların ne kadar tehlikeli olabileceği net biçimde ortaya çıkıyor. Bu örnek, sürücülerin soğukkanlı ve hızlı müdahalesinin büyük bir kazayı önleyebildiğini gösterdi.

Trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Şerit ihlali ve uygun olmayan sollama davranışları, özellikle virajlı ve görüşün daraldığı kesimlerde ağır sonuçlara yol açabiliyor. Yetkililer, bu tür noktalarda sollama yapılmamasını ve sürücülerin hız ile takip mesafesine dikkat etmesini sıkça vurguluyor.

Görüntüler aynı zamanda denetimlerin sürdürülmesinin ve sürücü bilinçlendirme çalışmalarının önemini hatırlatıyor; basit bir fren müdahalesi bile can kayıplarının önüne geçebiliyor.

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