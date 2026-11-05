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Virajı alamayan araç takla attı, sürücü hafif yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesi Cevizlik yolunda sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu 79 ACD 081 plakalı araç virajı alamayıp takla attı; sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:05

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Virajı alamayan araç takla attı, sürücü hafif yaralandı

Siirt'te takla atan araç: kazada 1 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesi-Cevizlik yolu üzerinde meydana gelen kazada, İsa C. (28) yönetimindeki 79 ACD 081 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan çıktı ve takla attı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralıyı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaza anında yaşananlar:

Görgü tanıklarının ve ilk incelemelerin aktardığına göre araç virajı alamayınca kontrolden çıkarak takla attı. Olayda sürücünün hafif yaralanmasının dışında can kaybı yaşanmadı, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

İnceleme ve soruşturma:

Kazayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeni ve oluş şekliyle ilgili teknik değerlendirme ile görgü tespiti yapıldığını belirtti.

ARAÇ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU VİRAJI ALAMAYARAK YOLDAN ÇIKTI VE...

ARAÇ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU VİRAJI ALAMAYARAK YOLDAN ÇIKTI VE TAKLA ATTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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