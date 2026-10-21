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virajı alamayan canlı tavuk yüklü kamyon devrildi, onlarca tavuk telef oldu

Bolu-Seben kara yolunda virajı alamayan canlı tavuk yüklü kamyon devrildi; 4 kişi yaralandı, kasadaki tavuklardan onlarcası telef oldu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:33

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

virajı alamayan canlı tavuk yüklü kamyon devrildi, onlarca tavuk telef oldu

virajı alamayan canlı tavuk yüklü kamyon devrildi, onlarca tavuk telef oldu

Bolu-Seben kara yolunun Emen köyü mevkiinde erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında, canlı tavuk yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı ve kasadaki tavuklardan bir kısmı telef oldu.

kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, saat 05.00 sıralarında Bolu istikametinde seyreden, sürücülüğünü Hüsnü A.'nın yaptığı 14 ADS 066 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonun virajı alamaması sonucu gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yapılan manevra kamyonun devrilmesine yol açtı. Kazada sürücü H.A. ile araçta yolcu konumunda bulunan U.G., T.G. ve H.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve yaralılar şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi.

kasadaki tavuklar ve yol çalışmaları:

Kazanın ardından yapılan incelemede kamyonun kasasında bulunan canlı tavuklardan bir kısmının telef olduğu tespit edildi. Kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması için saat 09.00 civarında çalışma başlatıldı; kaldırma çalışmaları sırasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza nedeniyle kamyonun ağır hasar aldığı, olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak inceleme sonucunda netleşeceğini açıkladı.

BOLU-SEBEN KARA YOLUNDA VİRAJI ALAMAYAN CANLI TAVUK YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ. KAZADA 4 KİŞİ...

BOLU-SEBEN KARA YOLUNDA VİRAJI ALAMAYAN CANLI TAVUK YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ. KAZADA 4 KİŞİ YARALANIRKEN, ONLARCA TAVUK TELEF OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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