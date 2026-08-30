Virajı alamayan kamyonet devrildi: yonca balyaları can aldı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında, Sarıveliler yönünden Ermenek istikametine seyreden yonca balyası yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi. Araçta bulunan ve sürücü olduğu belirtilen Cevdet Öcal (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin plakası 50 ADD 255 olarak kayıtlara geçti.

Müdahale ve yaralının durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan diğer yolcu Osman A. (43) ağır yaralı olarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olay yerindeki ekipler, güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

Soruşturma ve takip edilen işlemler:

Hayatını kaybeden sürücü Cevdet Öcal'ın cenazesi, yapılan ön incelemelerin ardından morga nakledildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı; ekipler olayın oluş nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

KARAMAN'IN ERMENEK İLÇESİNDE YONCA BALYASI YÜKLÜ KAMYONETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI.