Virajı alamayan kamyonet spin attı: o anlar otobüs kamerasında

Virajı alamayan kamyonet spin attı

Çankırı-Ankara karayolu Baykuş Boğazı Geçidi'nde meydana gelen olayda, Çankırı istikametinde seyir halindeki bir kamyonet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Islak zeminde savrulan kamyonet spin attı ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Olayda yaralanma olmadığı belirtildi.

Kaza anı ve güvenlik kamerası:

Olayın tamamı, aynı istikamette seyir halinde olan bir otobüsün yol kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin otobüsü solladıktan kısa süre sonra kontrolünü kaybettiği, savrulup spin attığı ve bariyerlere çarptığı görülüyor.

Sürücü dikkati ve sonuçları:

Kayıtlarda otobüsün sürücüsünün dikkati sayesinde kamyonetle çarpışma yaşanmadığı dikkat çekiyor. Kamyonet ise bariyerlere çarparak durdu ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇANKIRI'DA VİRAJI ALAMAYAN KAMYONETİN KAYARAK YOLDA SPİN ATTI