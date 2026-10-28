Viranşehir'de geceleyin yağma suçundan aranan kişi jandarma tarafından yakalandı
Operasyonun ayrıntıları:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan hakkında hüküm bulunan ve 8 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası ile aranan kişi için Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Gözaltı ve teslim süreci:
Yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
VİRANŞEHİR’DE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!