Viranşehir'de geceleyin yağma suçundan aranan kişi jandarma tarafından yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan hakkında hüküm bulunan ve 8 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası ile aranan kişi için Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltı ve teslim süreci:

Yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

VİRANŞEHİR’DE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI