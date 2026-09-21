Viranşehir'de jandarmadan yakıt kaçakçılığı operasyonu

Operasyonun yürütülüşü:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak hareket etti. Yapılan değerlendirme ve istihbarat faaliyeti sonrası belirlenen noktada operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen malzemeler ve şüpheliler:

Operasyon neticesinde 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt ile birlikte 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası ve 1 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi. Ekipler tarafından söz konusu malzemelere el konuldu, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor; jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı