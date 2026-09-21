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Viranşehir'de jandarmanın operasyonunda kaçak akaryakıt ve ekipmanlara el konuldu

Şanlıurfa Viranşehir'de jandarma operasyonunda 1.650 litre kaçak akaryakıt, sayaçlı pompa ve dolum tabancası ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Viranşehir'de jandarmanın operasyonunda kaçak akaryakıt ve ekipmanlara el konuldu

operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçakçılıkla mücadele ekipleri önemli miktarda akaryakıt ele geçirdi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt ile bir adet sayaçlı akaryakıt pompası ve bir adet yakıt dolum tabancası bulundu. Ele geçirilen bu malzemelere el konuldu.

soruşturma ve gözaltılar:

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA&#039;DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI

ŞANLIURFA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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