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Vişnelik bulvarı'nda yaya çarpması: yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Eskişehir Odunpazarı'nda Vişnelik Bulvarı'nda otomobilin çarptığı yaşlı kadın hafif yaralandı; ilk müdahale sonrası ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Vişnelik bulvarı'nda yaya çarpması: yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Vişnelik bulvarı'nda yaya çarpması: yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 07 GBJ 62 plakalı otomobilin çarpmasıyla hafif şekilde yaralanan kadın için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine ambulansla kaldırıldı.

sürücü işlemleri ve soruşturma:

Araç sürücüsü, olayla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için polis ekiplerince emniyete götürüldü. Kazayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, benzer trafik olaylarının önüne geçmek için yayalara ve sürücülere dikkat çağrısında bulunurken, bölgedeki güvenlik ve trafik düzenlemelerinin takip edileceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU YARALANAN YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI.

ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU YARALANAN YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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