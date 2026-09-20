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Vitrayın mekâna kattığı anlamı keşfeden atölye

İzmir Ekonomi Üniversitesi 'Anlam Pencereleri' atölyesi öğrencilerin vitrayın iç mekân tasarımındaki etkisini deneyimlemesini sağladı; Antwerp ile Erasmus BIP imzalandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Vitrayın mekâna kattığı anlamı keşfeden atölye

Atölyenin amacı ve konuğu:

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), dekoratif cam sanatı olarak tanımlanan vitrayın içmimarlık ve kültürel mirastaki önemini aktarmak amacıyla Anlam Pencereleri adlı bir atölye düzenledi. Etkinliğin konuğu, modern mirası korumaya odaklı DOCOMOMO'nun Belçika Başkanı ve Antwerp Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zsuzsanna Böröcz idi.

Program ve uygulamalar:

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Tasarım Çalışmaları lisansüstü öğrencilerinin katıldığı program kapsamında katılımcılar, URCA Sıcak Cam Stüdyosu, Alemdar Vitray ve Ege Vitray Atölyeleri ile Aziz Yuhanna Kilisesi'nde yer alan vitray örneklerini inceledi. Öğrenciler, vitrayın güncel kullanımına yönelik kendilerine özgü tasarımlar geliştirip sunum posterleri hazırladı; etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Görüşmeler ve akademik iş birlikleri:

Program çerçevesinde Antwerp Üniversitesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında yeni iş birlikleri gündeme geldi. İEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi aracılığıyla Erasmus BIP (Karma Yoğun Program) anlaşması imzalandı ve taraflar bir sonraki buluşmanın 2027 yılının nisan ayında Antwerp Üniversitesi'nde gerçekleşmesini kararlaştırdı.

Vitrayın tasarımdaki gücü:

İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Hasırcı, Prof. Dr. Böröcz ile yıllara dayanan bir iş birliği ve dostluğun bulunduğunu belirtti. Hasırcı, "Vitray; renkli ya da boyanmış cam parçalarının farklı tekniklerle bir araya getirilmesiyle oluşturulan, ışığa bağlı olarak sürekli değişen bir etki oluşturan köklü bir sanat dalı. Camdan süzülen ışık, günün saatine ve bulunduğu mekâna göre farklı renkler, gölgeler ve atmosferler oluşturuyor. Bu yönüyle vitray, bir yapıyı yalnızca süslemiyor; mekânın algılanma biçimini, ruhunu ve hafızasını da doğrudan etkiliyor." sözleriyle vitrayın iç mekân tasarımında güçlü bir araç olduğunu vurguladı.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ), ‘ANLAM PENCERELERİ’ ADLI ÖZEL BİR ATÖLYE...

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ), ‘ANLAM PENCERELERİ’ ADLI ÖZEL BİR ATÖLYE DÜZENLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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