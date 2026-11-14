Vize molası: danişment köyü'nde doğayla sınav stresine ara

Gençler vize öncesi doğada nefes aldı

Aydın Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri Danişment Köyü'nün doğal alanlarında bir araya geldi. Etkinlik, vize sınavları öncesinde yoğun çalışma temposundan kısa süreliğine uzaklaşıp enerji toplamak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin düzenlenişi:

Katılımcılar yürüyüş rotasını Danişment Köyü çevresinde takip ederek hem doğanın sunduğu manzarayı gördü hem de temiz hava aldı. Güzel havanın eşlik ettiği organizasyonda gençler, yürüyüş sırasında sosyalleşme fırsatı buldu ve sınav hazırlıkları öncesinde zihinsel bir dinlenme imkânı yakaladı.

Katılımcıların deneyimi:

Öğrenciler etkinlikle hem moral depoladı hem de sınav maratonuna kısa bir ara vererek stres düzeylerini azaltmayı hedefledi. Grup halinde yapılan yürüyüşün, öğrenciler arasında dayanışmayı güçlendirdiği ve sınav stresiyle başa çıkmada olumlu etkiler sağladığı belirtildi. Bu tür doğa temelli molaların, yoğun akademik dönemlerde gençlerin motivasyonunu desteklediği öne çıkıyor.

Etkinlik, Aydın'daki gençlik çalışmalarının sınav dönemlerinde yalnızca akademik desteğe değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik desteğe de odaklandığını gösterdi. Katılımcılar, doğa içinde geçirilen zamanın ardından tekrar ders programlarına dönmeden önce enerji ve moral kazanmış şekilde ayrıldı.

AYDIN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, VİZE SINAVLARI ÖNCESİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE STRES ATTI