Vize'de evlilik öncesi eğitimle bilinçli aile hazırlığı

Vize'de evlilik öncesi eğitim düzenlendi

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik öncesi eğitim semineri gerçekleştirildi. Program, evlilik hazırlığındaki çiftlere yönelik bilgilendirme amacıyla düzenlendi.

eğitimin içeriği:

Eğitim programında çiftlere; sağlıklı aile içi iletişim, aile bireylerinin sorumlulukları, problem çözme becerileri, evlilikte uyum sağlama yöntemleri ve aile yaşamının temel dinamikleri konularında kapsamlı bilgiler verildi. Oturumlar, pratik bilgi ve rehberlik sunacak şekilde planlandı.

amaç ve vurgu:

Seminere katılanlara, sağlıklı aileler, güçlü bir toplumun temelidir anlayışı çerçevesinde yaklaşım aktarıldı. Programın hedefi, çiftlerin evlilik hayatına daha bilinçli, sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunmaktır.

Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu tür eğitimlerin, aile yaşamının sürdürülebilirliğine ve toplumsal dayanışmaya olumlu etki sağlaması bekleniyor.

KIRKLARELİ'NİN VİZE İLÇESİNDE EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ MUHTEVASINDA EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.