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Vize'de küçüklerden büyük adım: ilkokullarda su verimliliği eğitimi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Vize ilçesindeki ilkokul öğrencilerine su kaynaklarının önemi, bilinçli kullanımı ve tasarruf yöntemleri hakkında eğitim verdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Vize'de küçüklerden büyük adım: ilkokullarda su verimliliği eğitimi

Vize ilçesinde uygulamalı bilgilendirme:

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Vize ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik bir su verimliliği eğitimi gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere su kaynaklarının önemi ve suyun bilinçli, verimli kullanımı konularında temel bilgiler aktarıldı.

Eğitimin kapsamı:

Program çerçevesinde, katılımcılara su tasarrufu yöntemleri ile günlük yaşamda su israfının önlenmesine yönelik alınabilecek önlemler anlatıldı. Eğitimde hem su kaynaklarının korunmasının gerekliliği hem de bireysel davranışların su tüketimine etkisi üzerinde duruldu.

Hedef ve sürdürülen çalışmalar:

İl Müdürlüğü teknik personelinin amacı, öğrencilere su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanım konusunda kalıcı bir bilinç kazandırmak olarak belirtildi. Kurumun su verimliliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği vurgulandı ve eğitimlerin benzer okullarda da sürdürülmesi planlandığı ifade edildi.

Yerel düzeyde yapılan bu tür bilgilendirme faaliyetleri, geleceğin kullanıcıları olan çocukların su yönetimine dair farkındalığını artırmayı ve uzun vadede daha tutumlu su kullanımı alışkanlıklarının yayılmasını hedefliyor.

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ TARAFINDAN VİZE İLÇESİNDE İLKOKUL...

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ TARAFINDAN VİZE İLÇESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE SU VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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