Vodafone COP31'de gençleri e-atıkla iklim eylemine dahil eden modeli tanıttı

Vodafone COP31 sahnesinde 'Dünya İçin Lazım' modelini paylaştı

Vodafone, Antalya'da süren Birleşmiş Milletler COP31 İklim Değişikliği Konferansı kapsamında 'Sıfır Atığa Giden Yol: Elektronik Atık Dönüşümüyle Gençlerin İklim Eylemine Katılımı' başlıklı bir panel düzenledi. Panelde, çocuk ve gençlerin iklim farkındalığını somut aksiyona dönüştürmede eğitim, gönüllülük ve çok paydaşlı iş birliklerinin rolü 'Dünya İçin Lazım' projesi üzerinden tartışıldı.

Projenin odağı ve paydaşları:

Panel Hasan Süel'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, WWF-Türkiye Gönüllü ve Eğitim Programı Koordinatörü Nazan Bekiroğlu, Vodafone Grubu Global Sürdürülebilirlik Programları Lideri Andrea McCormick ve projenin Doğa Elçisi olarak seçilen Bengisu Dursun konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, eğitim ve gönüllülüğün gençlerde davranış değişikliği yaratmadaki önemini ve çok paydaşlı yaklaşımların gerekliliğini vurguladı.

Somut çıktı ve etki:

'Dünya İçin Lazım' projesi Mayıs 2025'te başlatıldı; proje kapsamında Vodafone mağazalarından elektronik atık toplama uygulaması hayata geçirildi. Proje, e-atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmasını hedeflerken WWF-Türkiye ve Habitat Derneği ile birlikte 7-14 yaş arası çocuklara yönelik doğayı koruma eğitimleri düzenliyor.

Proje verilerine göre bugüne kadar 40 ton e-atık geri dönüşüme kazandırıldı ve doğayı koruma eğitimleriyle 87 bini aşkın kişiye ulaşıldı. Yapılan Sosyal Etki Analizi, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırımın 4,56 TL sosyal değer ürettiğini ortaya koydu.

Panelde ele alınan tartışmalar iki ana eksende ilerledi: birinci turda projenin çıkış noktası, hangi ihtiyacı karşıladığı ve saha deneyimleri; ikinci turda ise projenin ölçülebilir çıktıları, ölçeklenebilirliği ve farklı paydaşlarca uygulanabilirliği değerlendirildi. Katılımcılar, Sıfır Atık, Gençlik ve Eğitim temalarının kesişiminin somut iklim aksiyonlarına dönüştürülebilecek bir model sunduğunu belirtti.

Hasan Süel, COP31'de konuşurken hedeflerin konuşulmasının ötesinde bu hedefleri uygulamaya dönüştürmenin önemine dikkat çekti ve proje modelinin sürdürülebilirlik ile genç nesiller üzerindeki etkilerini panelde detaylandırdı.

HASAN SÜEL VE NAZAN BEKİROĞLU