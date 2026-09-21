Vodafone genç finans çalışanlarına cfo perspektifi sunan program başlattı

Programın özü

Vodafone, çalışan memnuniyetini ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla finans fonksiyonundaki 30 yaş altı çalışanlara yönelik yeni bir uygulama başlattı. Take a Seat with CFO adlı program, katılımcılara şirketin finans gündemine, önceliklerine ve karar alma süreçlerine doğrudan tanıklık etme olanağı sağlıyor. Genç profesyoneller, CFO perspektifini deneyimleyerek işin büyük resmini daha iyi kavrama fırsatı bulacaklar.

Hana Jalel'in yaklaşımı:

Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel program hakkında şunları söyledi: "Vodafone Finans fonksiyonu olarak şirketlerimizin mali yapısını sağlam tutmanın ötesinde, geleceği şekillendirme sorumluluğunu da taşıyoruz. Biz sadece geriye bakıp ve bunu raporlayan bir fonksiyon değil, ileriyi hayal eden ve şirketimizi bu doğrultuda yönlendiren bir fonksiyonuz. Bu noktada, çalışma arkadaşlarımızın mesleki bilgi birikimine ve gelişimine katkıda bulunacak adımlar atmayı önemsiyoruz. Finans departmanındaki 30 yaş altı çalışma arkadaşlarımız için yeni bir uygulama başlatıyoruz. ‘Take a Seat with CFO’ adını verdiğimiz programın ana fikri, genç çalışma arkadaşlarımızın CFO karar süreçlerini gözlemlemesi ve kendi liderlik gelişimlerine katkı sağlayacak deneyimler kazanması. Programımız öğren, gözlemle ve yansıt mantığıyla ilerliyor. Arkadaşlarımız yönetimsel karar alma süreçlerine ilk elden tanıklık ediyor, CFO bakış açısını deneyimliyor ve profesyonel gelişimlerine hız katıyorlar."

Üç aşamalı öğrenim yapısı:

Program üç temel deneyim etrafında kurgulanıyor. Birinci aşama Learn the Numbers (Sayıları Öğren) ile başlıyor; bu aşamada katılımcılara finans performansını yönlendiren temel göstergeler ve kritik metrikler tanıtılıyor, finansal okuryazarlık ve iş bilgisi güçlendiriliyor. İkinci aşama Watch the Decisions (Kararları İzle) katılımcılara yönetici toplantılarını ve kritik değerlendirmeleri gözlemleme imkânı veriyor; burada CFO’nun hangi verileri kullandığı, hangi soruları yönelttiği ve karar alma sürecini nasıl yapılandırdığı canlı olarak izleniyor. Son aşama Reflect on Leadership (Liderlik Üzerine Düşün) ise CFO ile yapılacak değerlendirme oturumları aracılığıyla edinilen deneyimlerin anlamlandırılmasına odaklanıyor; katılımcılar, gördüklerini kendi liderlik gelişimleriyle ilişkilendiriyorlar.

Başvuru ve uygulama takvimi:

Program aylık döngüyle işletilecek; her ay bir genç çalışan programa katılma fırsatı bulacak. İlk etapta başvurular 6 aylık dönem için değerlendirilerek seçilen katılımcılar aylara planlanacak. Bu yöntem, yıl boyunca farklı çalışanların programdan yararlanmasını sağlayarak daha geniş bir etki yaratmayı hedefliyor. Programın hedefi, genç finans profesyonellerinin karar alma mekanizmalarını doğrudan gözlemleyerek liderlik ve iş bilgisi kapasitelerini hızla geliştirmelerine katkı sunmaktır.

VODAFONE TÜRKİYE FİNANSTAN SORUMLU İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI HANA JALEL