Dolar 49,3376 +0,11%
Euro 55,2469 -0,03%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.701,07 +1,62%
EUR/USD 1,1202 -0,12%
Brent Petrol 104,60 +0,31%
--°

Vodafone'dan şebeke deneyimini kişiselleştiren yeni 5G servisi: 5G Ekspres

Vodafone, Servis Kalitesi (QoS) ile yoğun ortamlarda şebekede öncelikli erişim sağlayan yeni 5G servisi 5G Ekspres’i müşterilerine sundu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Vodafone'dan şebeke deneyimini kişiselleştiren yeni 5G servisi: 5G Ekspres

5G Ekspres ile şebekede öncelikli erişim

5G Ekspres, Vodafone’un Servis Kalitesi (QoS) teknolojisini kullanarak müşterilere şebekede öncelikli erişim imkânı tanıyor. Yeni servis, özellikle kalabalık ve yoğun kullanım anlarında internete bağlanma ve veri akışında daha kesintisiz bir deneyim hedefliyor. Vodafone, bu adımla 5G’nin sunduğu teknik yetenekleri doğrudan kullanıcı faydasına dönüştürmeyi amaçladığını vurguluyor.

servisin öne çıkan özellikleri:

Servis, şebeke kaynaklarına öncelik ataması yaparak yoğun ortamlarda bağlantı kalitesini iyileştiriyor. Aboneler, yoğunluk anlarında bağlantıda gecikme ve paket kaybını azaltmayı, daha stabil video akışı ve hızlı veri erişimini hedefleyen bir deneyim elde edebilecek. Servis Kalitesi (QoS) yaklaşımıyla veri miktarının ötesinde, şebeke deneyiminin kendisi farklılaştırılabiliyor ve kişiselleştirilebiliyor.

vodafone’un vizyonu ve müşteri beklentileri:

Vodafone, 5G Ekspres’i şirketin gelecekteki yeni nesil şebeke servisleri ailesinin ilk üyesi olarak konumlandırıyor. Şirket, 5G ile birlikte yalnızca paket bazlı haklar değil, şebeke deneyimini şekillendiren yeni hizmet kategorileri sunulabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, farklı kullanım senaryolarına göre özelleştirilmiş deneyimler sunma imkânını da beraberinde getiriyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Mobil iletişim teknolojilerinde bugüne kadar tüketicilere ağırlıklı olarak internet, dakika ve SMS gibi kullanım hakları sunuldu. 5G ile birlikte şebeke teknolojileri de yeni bir döneme giriyor. Artık yalnızca veri miktarı değil, şebeke deneyiminin kendisi de farklılaştırılabilir ve kişiselleştirilebilir bir servis haline geliyor. Bu anlamda 5G Ekspres’i sadece yeni bir paket değil, 5G döneminde şebeke deneyimini müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendiren yeni bir servis kategorisinin ilk örneği olarak görüyoruz. 5G sayesinde operatörler, müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil servisler sunabilecek. 5G Ekspres’i bu dönüşümün ilk adımı olarak görüyoruz. Bu servisle müşterilerimize şebekede öncelikli erişim imkânı sunarken, yoğun kullanım anlarında daha akıcı bir 5G deneyimi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de 5G’nin sunduğu kabiliyetleri farklı kullanım senaryolarına dönüştürerek müşterilerimize yeni nesil deneyimler sunmaya devam edeceğiz.

Vodafone’un duyurusu, 5G şebeke yeteneklerinin ticari kullanıma dönüşümünde bir örnek teşkil ediyor ve operatörlerin gelecekte abonelere farklı kalite seviyeleri veya öncelik paketleri sunma olanağını işaret ediyor.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MELTEM BAKİLER ŞAHİN

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MELTEM BAKİLER ŞAHİN

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 18 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanlar...
images

Antalya’da uzay sahnesi: TÜBİTAK’ın IAC 2026 sergisi ve programı
images

Üçevler’de Şadi Özdemir’le akşam çayı: herkese eşit hizmet sözü
images

Kaynarca meslek lisesi öğrencileri tek denemede devreyi çalıştırıp TEKNOFEST'te...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni alternatif bulvar Karaköprü ile şehir hastanesine ulaşımı kolaylaştırıyor

Galatasaray devreyi Abdülkerim'in golüyle önde kapattı

Adana müzesinde on’ca lezzet buluşması

Araç kamerası kaydetti: midibüsü sollayan motosiklet aydınlatma direğine çarptı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da