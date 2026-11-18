Volkan Demirel'den güven aşılayan başlangıç: Gençlerbirliği hedefi

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Volkan Demirel, göreve başlamasının ardından takımda olumlu bir hava oluştuğunu ve moralin yükseldiğini belirtti. Demirel, takımda gözlediği değişimi "Çok heyecanlıyım, benim gelmemle takımda öz güven arttı" sözleriyle özetledi ve Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçına odaklandıklarını söyledi.

hazırlıklar ve antrenman içeriği:

Gaziantep FK, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına Volkan Demirel yönetiminde devam etti. Antrenman; ısınma ve pas çalışmalarıyla başlayıp, hücum organizasyonlarına yönelik geniş alanda yapılan çalışmalarla sürdü ve çift kale maç ile tamamlandı. Demirel, idmanlarda disiplin ve oyunun organizasyonuna verdiği önemi vurguladı.

hedefler, maç planı ve taraftar çağrısı:

Demirel, takımın mevcut konumunu değerlendirirken içeride Amed, Beşiktaş ve Galatasaray gibi zorlu rakiplerle, deplasmanda ise benzer lig konumundaki takımlarla karşılaşacaklarını hatırlattı. Hedeflerinin "içeride ve dışarıdaki maçlardan puan ya da puanlar alarak ilk yarıyı en iyi şekilde bitirmek" olduğunu söyledi. Şehre ve taraftara güvenini dile getiren Demirel, "Antep şehrini ben maçlara bekliyorum" diyerek bir sonraki karşılaşmada tribün desteğine çağrı yaptı.

öz güven, ceza ve transfer önceliği:

Yeni dönemin takıma moral ve özgüven getirdiğini belirten Demirel, teknik heyet, yönetim ve taraftarla birlikte Gençlerbirliği maçından iyi sonuçla ayrılmaya odaklandıklarını vurguladı. Ayrıca, "Önümüzdeki maçta yedek kulübesinde olamayacağım, 1 maç cezam var" sözleriyle Gençlerbirliği maçında saha kenarında olamayacağını açıkladı. Transferlerle ilgili olarak ise önceliklerinin takımı içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmak olduğunu, bu hedef sağlandıktan sonra planlı şekilde transferlere yöneleceklerini aktardı.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ VOLKAN DEMİREL, TAKIMIN BAŞINA GEÇTİĞİ İÇİN HEYECANLI OLDUĞUNU İFADE EDEREK, "ÇOK HEYECANLIYIM, TANIDIĞIM BİR BÖLGE, TANIDIĞIM BİR YER" DEDİ.