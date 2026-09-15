Volkanlardan antik taşlara: Manisa'da ultra maraton rotaları

Manisa Ultra Maratonu doğa ve tarihi aynı parkurda buluşturuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Manisa Ultra Maratonu, 20-22 Kasım 2026 tarihlerinde sporcuları Kula Divlitleri ile Sardes Antik Kenti etaplarında ağırlayacak. Türkiye’nin ilk volkan koşusu olarak tanımlanan organizasyon, katılımcılara hem volkanik arazinin hem de binlerce yıllık tarihî dokunun izinde yarışma imkânı sunuyor.

parkurlar ve rotalar:

Etkinlik Kula Divlitleri’nin volkanik arazisinden başlayıp Sardes Antik Kenti’nin taşlarına uzanan parkurlarla ilerleyecek. Kula tarafında yer alan parkurlar üç farklı mesafede planlandı: 55 kilometrelik Katakekaumene, 35 kilometrelik Vulcanus ve 10 kilometrelik Divlit parkurları. Salihli tarafında ise Sart Antik Kenti sınırlarında koşulacak etaplarda 18 kilometrelik Tmolos ile 7 kilometrelik Gyges parkurları yer alacak.

Organizasyon, Kula Divlitleri'nin UNESCO Küresel Jeoparkı niteliğinden yararlanarak yarışseverlere Türkiye’nin tek küresel jeoparkındaki volkanik tepelerin eşsiz manzaralarını sunmayı hedefliyor. 10K Divlit parkuru her seviyeden katılımcıya açık tutulurken, daha uzun mesafeler deneyimli sporcular için planlandı.

etkinlik programı ve kayıt:

Program, 20 Kasım Cuma günü yarış kitlerinin dağıtımı ile başlayacak; sporcular kitlerini 15.00-19.00 saatleri arasında teslim alabilecek. 21 Kasım Cumartesi günü Kula’daki parkurlara yönelik kit dağıtımı ve drop bag teslimleri parkura göre kademeli olarak yapılacak: 55K için 04.15-04.45, 35K için 06.15-06.45 ve 10K için 07.30-08.15 aralıklarında teslimatlar planlandı. 22 Kasım Pazar günü Sardes Antik Kenti etapları öncesinde ise 18K koşucuları kitlerini 06.35-07.15, 7K koşucuları ise 08.00-08.45 saatleri arasında alabilecek.

Sağlık ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında, Kula’daki 55 km Katakekaumene ile 35 km Vulcanus parkurlarına katılacak sporcular için sağlık raporu ve lisans zorunluluğu bulunuyor. Organizasyon, etapların tamamlanmasının ardından ödül töreni ile sona erecek.

Yarışta yer almak isteyen sporcular başvurularını maraton.manisa.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm sporcuları ve sporseverleri Kula’nın volkanik coğrafyası ile Sardes’in tarihî atmosferinde buluşmaya davet ediyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK MANİSA ULTRA MARATONU, 20-22 KASIM TARİHLERİNDE KULA DİVLİTLERİ İLE SARDES ANTİK KENTİ’NDE KOŞULACAK. TÜRKİYE’NİN İLK VOLKAN KOŞUSU OLARAK DÜZENLENECEK MARATON İÇİN KAYITLAR BAŞLARKEN SPORCULAR, TARİHİN VE DOĞANIN İZİNDE MÜCADELE EDECEK.