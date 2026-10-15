Voronezh'de Borisoglebsk üssünde hava gücünü hedef alan saldırı: 6 Su-34M vuruldu

Borisoglebsk hava üssünde 6 Su-34M uçağına darbe vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Voronezh bölgesindeki Borisoglebsk Hava Üssüne gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 6 Rus Su-34M askeri uçağının vurulduğunu ve hasar gördüğünü açıkladı.

Saldırının teknik ayrıntıları:

Açıklamada, saldırıda kıyı füze sistemi Neptün'ün kullanıldığı belirtilirken, hava üssünde teknik ekipmanın da hedef alındığı, patlamalar meydana geldiği ve yangın çıktığı kaydedildi.

Askeri sonuç ve değerlendirme:

Açıklamada yer verilen ifadeye göre: "Düşman Su-34M uçaklarının imha edilmesi, düşmanın havacılık potansiyelini önemli ölçüde zayıflatır ve cephenin ilgili bölgelerinde taktik havacılığın kullanım yoğunluğunu azaltır".

Su-34M, tanesi on milyonlarca dolara mal olan ve Rusya tarafından cephe hattına yakın Ukrayna şehirlerine yıkıcı bombalar atmak için sıklıkla kullanılan büyük bir avcı-bombardıman uçağı olarak biliniyor. Açıklama, vurulan ekipman ve üs içindeki yangınların saldırının etkisini gösterdiğini vurguluyor.

UKRAYNA ORDUSU, RUSYA'NIN VORONEZH BÖLGESİNDEKİ BORİSOGLEBSK HAVA ÜSSÜ'NE DÜZENLENEN SALDIRIDA 6 ADET RUS SU-34M ASKERİ UÇAĞININ İMHA EDİLDİĞİNİ DUYURDU.