Vucic görevi bıraktı: yetki yarın Brnabic’e devredilecek, seçim takvimi belirlendi

vucic istifa etti, yetki geçişi yarın gerçekleşecek:

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 25 Ekim’de yapılacak erken genel seçimler öncesinde bu akşam Cumhurbaşkanlığı binasındaki basın toplantısıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa belgesini imzaladığını belirten Vucic, görevin yarın sabah Meclis Başkanı Ana Brnabic tarafından vekaleten yürütüleceğini söyledi. Ayrıca Anayasa ve yasalar gereği cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun aralık ayı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı.

vucic’in değerlendirmeleri ve gerekçeleri:

Basın toplantısında ikinci dönemine son verdiğini ifade eden Vucic, görev süresince kaydedilen ilerlemeler ve karşılaşılan zorluklara değindi. Avrupa’da gerçekleştirdiği görüşmeleri zaman zaman “eziyet” olarak nitelendiren Vucic, her toplantıda ilk sorunun neden Rusya’ya yaptırım uygulanmadığı olduğuna dikkat çekti. Ruslarla yapılan görüşmelerin de zor geçtiğini belirterek, NIS’in kontrolü ve enerji sektörü üzerinden yürütülen çıkar mücadelelerinin Sırbistan için sıkıntı yarattığını kaydetti.

Demografik verilerle ilgili değerlendirmesinde Vucic, son dönemde düşen doğum oranları ve dış göç nedeniyle nüfusun 500 bin kişi azaldığını, ancak 2012’ye kıyasla kayıtlı çalışan sayısının yine de 500 bin fazla olduğunu söyledi. Bu çelişkinin, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına ilişkin tartışmaları canlı tutacağı öngörülüyor.

af kararı, eğitim eleştirisi ve toplumsal tepkiler:

Vucic, görev süresindeki en başarısız alanın eğitim olduğunu kabul ederek, iktidar ve muhalefetin tutumlarını eleştirdi. Yükseköğretimde yaşanan aksaklıkların özellikle muhalif boykotların etkisiyle derinleştiğini ve gelecekte maliyetinin ağır olacağını belirtti. Ayrıca, protesto eylemleriyle bağlantılı olduğu belirtilen kişilere yönelik bir adım atarak, toplam 49 kişi için af kararı aldığını; bu kişilerden 23’ünün iktidar aleyhindeki protestolarla ilişkili olduğunu duyurdu.

İstifa açıklaması öncesinde Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan kalabalık ellerinde Sırbistan bayraklarıyla Vucic lehine sloganlar attı. Kısa bir konuşma yapan Vucic, bunun binadaki son akşamı olduğunu ve yarından itibaren “onlardan biri” olacağını söyledi.

erken seçim ve siyasi rota:

Vucic, cumhurbaşkanlığından çekilmesinin ardından 25 Ekim’de yapılacak erken genel seçimlerde, kurucuları arasında yer aldığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) ve koalisyon ortaklarının desteklediği "Birleşik Sırbistan" seçim listesinin başbakan adayı olarak yarışacak. Vucic, 9 Eylül’de parlamento feshedildikten sonra erken seçim takvimini duyurmuş ve seçim tarihini 25 Ekim olarak belirlemişti.

Ülkede 12 yıldır başbakan ve cumhurbaşkanlığı pozisyonlarında etkili olan Vucic’in istifası, özellikle Novi Sad’daki tren istasyonu çökmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişiyle başlayan ve yolsuzluk iddialarıyla büyüyen protestoların gölgesinde gerçekleşti. Bu gelişme Sırbistan siyasetinde hem iç hem dış dengeleri yeniden şekillendirebilecek bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Vucic’in istifası ve görev devri sürecinin ilerleyişi ile 25 Ekim ve aralık sonuna kadar planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi, önümüzdeki haftalarda ülke gündeminin merkezinde yer almaya devam edecek.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ALEKSANDAR VUCİC, 25 EKİM'DE YAPILACAK ERKEN GENEL SEÇİM ÖNCESİNDE GÖREVİNDEN İSTİFA EDEREK, GÖREVİ YARIN MECLİS BAŞKANI ANA BRNABİC'E DEVREDECEĞİNİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İLK TURUNUN ARALIK AYI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI.