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vücutlarında 1 kilo 157 gramla yakalandılar: üç şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de yürütülen takip sonucu vücutlarında 137 kapsül ve toplam 1 kilo 157 gram uyuşturucu bulunan İran uyruklu P.A., N.R. ve M.A.N. tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

vücutlarında 1 kilo 157 gramla yakalandılar: üç şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de narkotik operasyonu

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü analiz ve takip çalışmaları sonucu, bazı şahıslar gözlem altına alındı. Yapılan operasyonda şüphelilerin üzerinde ve vücutlarında arama gerçekleştirilmek üzere girişimde bulunuldu.

operasyon ve sağlık kontrolleri:

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilere, sağlık kuruluşunda iç beden muayenesi yapıldı. Hastanede gerçekleştirilen tıbbi takip sonucunda, şahısların vücutlarında uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edildi.

TITIZLİKLE yürütülen işlemlerde, paketlenmiş halde toplam 137 kapsül ve 1 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirildi. Elde edilen maddeler üzerinde gerekli tutanaklar düzenlendi ve delil niteliğinde muhafaza altına alındı.

adli süreç ve şüpheliler:

Operasyon kapsamında İran uyruklu olduğu belirtilen P.A., N.R. ve M.A.N. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirme çalışmaları sürüyor. Emniyet yetkilileri, operasyonun planlı takip ve analiz çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

KIRŞEHİR&#039;DE, VÜCUTLARINDA 1 KİLO 157GRAM UYUŞTURUCU TAŞIYAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.

KIRŞEHİR'DE, VÜCUTLARINDA 1 KİLO 157GRAM UYUŞTURUCU TAŞIYAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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