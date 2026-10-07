Vurgunun failleri eksiksiz ortaya çıkarılmalı: Destici’den fon soruşturması ve güvenlik uyarıları

BBP lideri merkezde açıklama yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Destici konuşmasında hem ülke içi güvenlik olaylarına hem de yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sert uyarılarda bulundu.

Pursaklar saldırısı ve şehit polis

Destici, Ankara Pursaklar’da uygulama sırasında silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit olduğunu belirterek, Türkoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve Emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

6-8 Ekim anması ve sorumluluk vurgusu

6-8 Ekim olaylarının yıl dönümüne değinen Destici, aradan 12 yıl geçtiğini ancak şehit Yasin Börü ve hayatını kaybeden diğer 37 kişinin unutulmadığını söyledi. Destici, 37 kişinin ölümüne sebep olunduğunu belirterek, o dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde tutuklu olduğunu ve yaptığı çağrının sonuçlarını ele aldı. Destici, bu olayla bağlantılı kişilerin yasaların öngördüğü cezaları çekmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitim kurumlarında güvenlik çağrısı

İstanbul’daki okul saldırısına tepki

İstanbul’da bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin konuşan Destici, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki çocuğun sebepsiz biçimde masum öğrencilere zarar verdiğini, 10 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı. Yaralanan 7 öğrenci için şifa dileklerini ileten Destici, bu tür olayların tekrarlanmaması için okullarda tedbirlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Destici, özellikle rehber öğretmenler, okul yöneticileri ve idarecilerin sorumluluğuna dikkat çekerek, "Okullarımızın tedbiri elden bırakmaması gerekiyor" dedi ve "bizim burada bir şey olmaz" yaklaşımının tehlikeli olduğunu belirtti.

Fon soruşturması: hesap sorulmalı

Eksiksiz soruşturma talebi

Fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında Destici, "Bu vurgunu kim gerçekleştirmişse bir eksiksiz ortaya çıkarılmalı. En ağırından hak ettiği cezayı almalıdır" diyerek sorumluların hesabının sorulması gerektiğini ifade etti. Destici, Türk milletinin kolayca dolandırılamayacağını ve gerçek yatırımcıların zararının tazmin edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurumsal sorumluluk ve yasal boşluklar

Destici, yalnızca doğrudan vurgunu yapanların değil, vurguna zemin hazırlayan kurum ve yöneticilerin de en az onlar kadar mesul görülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca yasal boşluklara dikkat çekerek, eğer bu boşluklardan faydalanılmışsa bunların kapatılması gerektiğini kaydetti. Destici, AK Parti’nin cuma günü gündeme getireceği belirtilen 10 maddelik yasa teklifine yönelik hazırlıktan söz edildiğini aktardı ve benzer olayların tekrarlanmaması için yasal düzenlemelerin önemine işaret etti.

Doğu Akdeniz: strateji ve güvenlik

Bölgesel iş birlikleri ve dikkat çekilen tatbikat

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Destici, 1 Ekim tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde düzenlenen askeri geçitte ABD, İngiltere, Fransa ve Mısır unsurlarının yer almasının dikkat çekici olduğunu söyledi. Destici, bu tür iş birliklerinin Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki askeri yakınlaşma ve ABD’nin bölgedeki savunma ilişkilerinin geldiği noktayı gösterdiğini belirtti.

Güç unsurları kadar diplomasi ve ekonomi

Destici, Doğu Akdeniz’in artık yalnızca enerji veya deniz yetki alanlarının tartışıldığı bir bölge olmadığını; askeri güçlerin, enerji hatlarının, ticaret yollarının ve bölgesel güç dengelerinin şekillendiği stratejik bir saha haline geldiğini vurguladı. Türkiye’nin güçlü donanması, Mavi Vatan yaklaşımı, sondaj ve araştırma kapasitesi, Libya ile yapılan deniz yetki alanları mutabakatı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki askeri varlığının önemli güç unsurları olduğunu belirtti.

Ancak sadece askeri kapasitenin yeterli olmayacağını, diplomatik ve ekonomik alanlarda da etkin bir strateji yürütülmesi gerektiğini söyleyen Destici, Türkiye’nin gelişmeleri önceden okuyup kendi denklemini kuran bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, PARTİ GENEL MERKEZİNDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.