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Wembley'de geri dönen İspanya: 3-2'lik zaferle başladı

İspanya, Wembley'de geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak Uluslar Ligi 2026-2027'ye galibiyetle başladı; Baena ve Oyarzabal öne çıkan isimlerdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 23:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Wembley'de geri dönen İspanya: 3-2'lik zaferle başladı

İspanya, Wembley'de geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk hafta mücadelesinde İngiltere ile İspanya, Wembley Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı yöneten İtalyan hakem Davide Massa yönetiminde başlayan karşılaşmada gol perdesi erken açıldı. Karşılaşma boyunca temposu yüksek bir oyun izlendi ve sonuca etki eden kritik anlar maçın kaderini belirledi.

maçın ilk yarısı ve goller:

Karşılaşmanın 2. dakikasında savunmadan topu kapan Lamine Yamal, ceza sahasına girip fileleri havalandırarak İspanya'yı öne geçirdi. İngiltere, baskısını artırdı ve 36. dakikada gelişen kontraatakta kaleciyle karşı karşıya kalan Gordon beraberliği sağladı. Dört dakika sonra sol kanattan gelen ortada Harry Kane'in kafa vuruşu kale önünde Cucurella'ya da çarparak ağlarla buluştu ve ilk yarı 2-1 İngiltere üstünlüğüyle tamamlandı.

ikinci yarıdaki dönüşüm ve kritik anlar:

Maçın ikinci yarısında da tempolu bir oyun sürdü. Karşılaşmada bir dönüm noktası VAR incelemesiyle gelen penaltı kararı oldu; 54. dakikada penaltıyı kullanan Harry Kane üst direğe takılarak fırsatı değerlendiremedi. Bu dakikadan sonra İspanya toparlandı. 60. dakikada savunmadaki hatayı değerlendiren Olmo, ceza yayı içindeki Alex Baena'yı topla buluşturdu; Baena'nın plase vuruşu skoru 2-2 yaptı.

İlk yarıda 55. dakikada oyuna giren Mikel Oyarzabal, 74. dakikada Baena'nın asistini aşırtma bir vuruşla filelere göndererek İspanya'yı yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Luis de la Fuente'nin öğrencileri sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İspanya, Uluslar Ligi 2026-2027 sezonuna galibiyetle başlamış oldu. Karşılaşmada öne çıkan isimler arasında Baena, Oyarzabal ve maçın başlarında etkili olan Lamine Yamal yer aldı.

İspanya, grubun ikinci maçında 29 Eylül Salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak. İngiltere ise bir sonraki maçta Çekya'ya konuk olacak.

UEFA ULUSLAR A LİGİ&#039;NDE İSPANYA, İNGİLTERE DEPLASMANINDA GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI 3-2...

UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDE İSPANYA, İNGİLTERE DEPLASMANINDA GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI 3-2 KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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