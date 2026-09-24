Xi, beyaz sarayda Trump’ın Biden göndermesine tebessüm etti

Beyaz Saray gezisinde an:

Beyaz Saray’ın paylaştığı görüntülerde, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in koridorlarda ilerlediği anlar dikkat çekti. Eski başkanların tablolarının asılı olduğu bölümde Trump, Joe Biden’a ait olan kısmı işaret ederek beklenmedik bir şaka yaptı ve Xi Jinping’in tepkisi kameralara yansıdı.

Trump'ın imza makinesi şakası:

Trump, Biden dönemine gönderme yaparak, Biden’ın tablosunun bulunduğu yerde Autopen kullanılarak hazırlanmış gibi davranan bir görüntü gösterdi ve “Bu da Biden” diyerek espri yaptı. Görüntülerde Xi Jinping’in bu sözlere gülümseyerek karşılık verdiği görüldü; an, resmi ziyaretin daha hafif bir sahnesi olarak kayda geçti.

İddiaların arka planı:

Daha önce Trump, Biden döneminde imzalanan bazı resmi belgelerin %92’sinde gerçek imza yerine Autopen kullanıldığını iddia etmişti. Trump, bu iddialarını dile getirirken, resmi belgelerde Autopen kullanımına ilişkin kuralların başkanın özel izni olmaksızın uygulanamayacağına vurgu yapmış ve dönemin yönetimini eleştirmişti. Beyaz Saray koridorundaki bu an ise hem mizahi bir göndermeyi hem de siyasi tartışmaların gölgesini taşıdı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Beyaz Saray’daki temasları sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın, eski ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik imza makinesi göndermeli şakasına güldü.