Xi'nin havalimanında karşılama kararı:

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Shenzhen'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'nda bizzat karşıladı. Xi'nin bir ABD başkanını havalimanında karşılaması bir ilk olarak kayda geçti.

Trump uçaktan inerken Xi ile sarılma görüntüleri oluştu; iki ülkenin milli marşları çalındı ve askeri uçakların gösterisi eşliğinde protokol devam etti. Trump, kırmızı halıda Xi ile birlikte yürüdükten sonra aracına binerek havalimanından ayrıldı.

Protokol ve mesajın analizi:

Bu karşılama, resmi törenin ötesinde güçlü bir görsel mesaj niteliği taşıyor. Havalimanı karşılaması, liderler arası ilişkilere verilen önemi ve zirve öncesi sıcak temas arzusunu sembolize etti. Daha önce Trump, eylül ayında Xi'yi ABD'ye geldiğinde Joint Base Andrews Hava Üssünde bizzat karşılamıştı; iki liderin birbirini resmi törenlerle selamlaması, diplomatik yakınlığın iki yönlü bir göstergesi olarak okunuyor.

Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Shenzhen'e varışında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Cai Qi tarafından karşılandı.

Üçlü zirve ve uluslararası yansımaları:

Yarın gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran gerilimi, ticaret, yapay zeka ve nükleer silahlar gibi hassas konuların ele alınması bekleniyor. Toplantı, bazı gözlemciler tarafından tarihsel karşılaştırmalarla anılırken, bu tür tartışmaların yarattığı endişeler de dikkat çekiyor.

Kremlin, Yalta Konferansı ile yapılan benzetmeleri "siyaset bilimcilerinin oyunları" olarak nitelendirerek reddetti. Pekin ise üçlü görüşmenin dünya barışına katkı sağlayacağı görüşünü açıkladı. Buna karşın bazı Avrupa ve Asya başkentleri, büyük güçlerin kendi çıkarlarını öne çıkarabileceği endişesini dile getiriyor.

Havalimanındaki karşılama, zirve öncesi atmosferi şekillendiren ilk ve somut adım olarak değerlendiriliyor; zamanlama ve protokol tercihleri, liderler arasındaki yaklaşım farklarını ve diplomasinin sahne değişkenlerini izleyenler için önemli sinyaller veriyor.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG, ASYA PASİFİK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (APEC) ZİRVESİ'NE KATILMAK ÜZERE SHENZHEN KENTİNE GELEN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'I HAVALİMANINDA KARŞILADI