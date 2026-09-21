Xi'nin eylül ziyareti: Çin-ABD ilişkilerinde diplomatik yakınlaşma sinyali

Ziyaretin duyurusu ve resmi çerçeve:

Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü Guo Jiakun, ziyaretin iki lider arasında kapsamlı görüşmelere sahne olacağını bildirdi.

Sözcü Guo, görüşmelerin 'Çin-ABD ilişkileri ile dünya barışı ve kalkınmasını ilgilendiren önemli konular' üzerinde yoğunlaşacağını ve liderlerin altı aylık dönem içinde karşılıklı ziyaretlerde bulunmasının 'tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir öneme sahip olduğunu' vurguladı.

Görüşme gündemi ve öncelikler:

Resmi açıklama, ziyaretin ağırlıklı olarak diyalog ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtiyor. Çin tarafı, farklılıkların uygun şekilde yönetilmesi, iki ülke halklarının refahının artırılması ve küresel istikrarın desteklenmesi gibi hedefleri öne çıkarıyor. Bu bakımdan ziyaret, hem ikili ilişkilerdeki gerilimleri azaltma hem de ortak küresel sorunlara koordineli yanıt arama çabası olarak değerlendiriliyor.

Ziyaretin diplomatik bağlamı:

Bu gelişme, iki ülke arasında diplomatik temasların yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti; bu ziyaret, kaynaklarda belirtildiği üzere dokuz yıl aradan sonra bir ABD başkanının yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayda geçmişti. Xi'nin ziyaretinin, Mayıs temasının ardından gelen bir karşılıklı temas ve diyalog adımı olması dikkat çekiyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, Pekin'in ABD ile sürekli diyalog ve iş birliğine hazır olduğunu ortaya koyuyor. Ziyaret boyunca tarafların hangi somut adımları atacağı, ticaret, güvenlik ve küresel meselelerde atılacak adımlar açısından yakından izlenecek.

Analistler, liderlerin doğrudan görüşmelerinin iki ülke arasındaki belirsizlikleri azaltma ve öngörülebilirliği artırma açısından önemli olduğunu belirtiyor. Resmi temaların ötesinde, bu ziyaret diplomatik sinyaller ve daha geniş jeopolitik etkiler bakımından da yakından takip edilecek.

Xİ JİNPİNG VE DONALD TRUMP (ARŞİV)