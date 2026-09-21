Y. Denizli Basket dış rotasyonuna Avrupa tecrübeli guard Jhonathan Dunn'ı kattı

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Y. Denizli Basket, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Amerikalı guard Jhonathan Dunn ile anlaşma sağladığını duyurdu. 17 Şubat 1998 doğumlu olan oyuncu, 1.93 metre boyunda ve guard pozisyonunda görev yapıyor.

kariyer ve üniversite başarıları:

Dunn, kolej dönemini Southern Nazarene Universityde geçirdi. Üniversitedeki son sezonunda Great American Conferenceda yılın oyuncusu seçilen Amerikalı guard, bu ödülü kariyerinde ikinci kez kazandı. Kolej kariyerini dikkat çekici sayılarla tamamlayan Dunn, sezonu 2.359 kariyer sayısıyla kapatarak kulübünün tüm zamanlar skor lideri oldu ve okul tarihinin en fazla üç sayılık basket atan oyuncusu unvanını elde etti.

profesyonel yolculuk ve Avrupa deneyimi:

Profesyonel kariyerine 2020 yılında Hollanda takımı Landstede Hammers ile başlayan Dunn, daha sonra Hollanda, Almanya, Polonya ve Portekiz liglerinde forma giydi. FIBA kayıtlarına göre oyuncu; ZZ Leiden, MHP RIESEN Ludwigsburg, King Szczecin ve FC Porto formalarıyla Avrupa kupalarında mücadele etti.

Son olarak FC Porto ile Avrupa kupalarında yer alan Dunn, 2026 FIBA Europe Cupta 6 maçta görev yaptı ve maç başına ortalama 14 sayı, 4,2 ribaund ve 1,3 asist istatistikleri yakaladı. 2025 Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında iki karşılaşmada 16,5 sayı, 4,5 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı. Kariyerinde ayrıca 2023 yılında MHP RIESEN Ludwigsburg ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta ortalama 11,8 sayı, 2,7 ribaund, 1,3 asist performansı ve 2022de ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup'ta 16 maçta ortalama 15,4 sayı, 3,1 ribaund, 2,6 asist istatistikleri bulunuyor.

denizli'deki rolü ve beklentiler:

1.93 metre boyundaki Dunn, guard pozisyonunda görev almasının yanı sıra skor üretimi ve dış şut tehdidiyle dikkat çekiyor. Üniversite dönemindeki üç sayı etkinliği ve profesyonel kariyerindeki farklı lig tecrübeleri, onu Y. Denizli Basket'in dış oyuncu rotasyonuna önemli bir takviye haline getiriyor.

Dunn'ın takım içindeki rolü, sezon öncesi hazırlık maçları ve teknik ekibin tercihlerine göre şekillenecek. Kulüp yetkilileri ve teknik kadro, Amerikalı oyuncunun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sunacağı katkıyı sezon içinde görmek istiyor; Dunn ise Avrupa'da edindiği tecrübeyi bu kez Denizli formasıyla sergileyecek.

Y. DENİZLİ BASKET, YENİ SEZON KADRO YAPILANMASI KAPSAMINDA AMERİKALI GUARD JHONATHAN DUNN İLE ANLAŞMA SAĞLADI. 17 ŞUBAT 1998 DOĞUMLU DUNN, 1.93 METRE BOYUNDA VE GUARD POZİSYONUNDA GÖREV YAPIYOR.