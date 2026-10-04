Yaban hayvan ticaretine son, bakım ve istihdamda adım çağrısı

TVHB'nin yaklaşımı:

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında yaptığı açıklamada hayvan koruma mevzuatının yalnızca sokak hayvanlarını kapsamadığını vurguladı. Eroğlu, veteriner hekimler olarak kabul edilmesi mümkün olmayan bazı şiddet görüntülerinin hâlâ gündeme geldiğini belirterek bu uygulamalardan kurtulmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Eroğlu, koruma gününün toplumsal merhameti beslemekle birlikte hayvanların bilimsel, etik ve toplumsal boyutlarının ele alınması için bir fırsat olduğunu belirtti. Hayvanların insanların hayatının bir parçası olduğuna işaret ederek farkındalık ve toplum bilim düzeyinin yükseltilmesinin önemini vurguladı.

yaban hayvan ticareti ve salgın riski:

Eroğlu, doğal hayata müdahale ve habitat tahribatının gelecekte salgın risklerini artırabileceğini ifade etti. Uluslararası sözleşmelerin yaban hayvan ticaretini belli seviyelere indirmeye yönelik kararlar aldığını ancak meslek mensupları olarak yaban hayvan ticaretinin tamamen kaldırılmasını arzu ettiklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmaların ilgili ulusal ve uluslararası kurumlara bildirildiğini söyledi.

barınak zorunluluğu ve 2028 hedefi:

Eroğlu, nüfusu 25 bin ve yukarı olan belediyeler için 2028’in sonuna kadar hayvan barınağı ve bakımevleri bulundurma ile mevcut bakımevlerini iyileştirme zorunluluğu getirileceğini hatırlattı. Bu düzenlemeyle 2028'de hayvanların fiziksel ve hijyenik bakımının, beslenmelerinin istenilen düzeyde sağlanacağı ve bilimsel müdahalelerle daha iyi koşullar elde edileceği değerlendirmesinde bulundu.

kamu istihdamı ve uzmanlık ihtiyacı:

Hayvan hakları ve korunmasında veteriner hekimliğin önemine dikkat çeken Eroğlu, kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısının özellikle belediyelerde yetersiz olduğunu belirtti. Geçici görevlendirmelerle bazı hizmetlerin yürütüldüğünü söyleyen Eroğlu, şap gibi hayvan hastalıklarıyla mücadele, barındırma, kısırlaştırma, aşılama ve diğer müdahaleler için Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerde yeterli sayıda veteriner hekim istihdam edilmesi gerektiğini vurguladı.

toplumsal farkındalık ve tema çağrısı:

Eroğlu, hayvan koruma meselesinin sadece 4 Ekim'e has bir gündem olmaması gerektiğini, bu hassasiyetin her gün sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Bu yılın teması olan ‘Dünyaya Onların Gözünden Bakın’ çağrısına atıfta bulunan Eroğlu, empati kurularak hayvanların korunmasının daha etkin uygulanabileceğini belirtti. Ayrıca yalnızca evcil hayvanların değil tüm hayvanların korunmasının önemine işaret ederek, bilinçlendirmenin küçük yaştan başlaması gerektiğini ifade etti.

TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ (TVHB) BAŞKANI ALİ EROĞLU