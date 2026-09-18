Yabancı hedefli forex ve kripto dolandırıcılığı: 191 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yabancı ülke vatandaşlarını hedef alarak forex ve kripto yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir organizasyona yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilirken, soruşturma kapsamında organizasyonun İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiği ve faaliyetlerin farklı ülkelerde kurulan şirketler ile paravan çağrı merkezleri üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.

Gözaltılar ve adres aramaları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile toplam 328 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bu adreslerde arama ve inceleme yapılırken, 191 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ele geçirilen varlıklar:

Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallar ile banka hesaplarına el konuldu. Ayrıca ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklara da tedbir uygulandı. Savcılık açıklamasına göre, soruşturmaya Interpol-Europol aracılığıyla gelen yüzlerce mağdur başvurusu dosyaya eklendi.

Öğrenilen çalışma yöntemi:

Soruşturma bulgularında, bazı şirketlerin sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet siteleri üzerinden yüksek kazanç vaadi içeren reklamlar yayınladığı belirlendi. Reklamlarla temasa geçen kişilerin bilgileri CRM sistemlerine aktarılarak, farklı dilleri bilen çağrı merkezi çalışanları tarafından yatırım yapmaya ikna edildiği tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı çalışmaları, örgütün faaliyetlerini Türkiye'ye kaydırma arayışında olduğuna dair bulgular da içeriyor.

Çağrı merkezleri ve personel:

Çağrı merkezlerinde çalıştırılmak üzere, farklı dilleri bilen personel "conversion agent" ve "retention agent" olarak işe alındı ve eğitildi. Çalışanların iletişim sırasında kullanması için kod adlar ve sahte hayat hikayeleri oluşturuldu. Mağdurların uyruğu ve konuştuğu dile göre gruplandırma yapılarak vardiyalı çalışma sağlandı; raporlarda İbranice konuşmanın yasak olduğu bilgisine de yer verildi.

Sahte yatırım ekranları ve para akışı:

Şüphelilerin mağdurları çeşitli yatırım platformları üzerinden önce küçük tutarlarda ödeme yapmaya ikna edip, daha sonra yüksek miktarlar yatırmaları için yönlendirdiği iddia edildi. Mağdurların yatırdığı paraların yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına aktarıldığı bildirildi. Ayrıca mağdurlara kontrol altında tutulan yatırım takip ekranlarında kazanç görüntüleri gösterilerek ek para yatırmaları sağlandı; para çekmek isteyenlerden ise hesap blokesi veya vergi gibi gerekçelerle yeniden para talep edildikten sonra iletişim kesildiği kaydedildi.

Savcılık değerlendirmesine göre organizasyon iki yıl içinde yalnızca ofis giderleri ve maaşlarla ilişkili 13 milyar lira işlem hacmine ulaşırken, mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın 3 milyar doların üzerinde olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINI FOREX VE KRİPTO YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ORGANİZASYONA YÖNELİK İSTANBUL VE MUĞLA’DA OPERASYON DÜZENLENDİ. DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 191 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.