Yabancı isim düdükte: Munuera Beşiktaş‑Kocaelispor maçının video yardımcı hakemi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak karşılaşmalardan biri olan Beşiktaş - Kocaelispor maçında Video Yardımcı Hakem görevi Juan Martinez Munuera'ya verildi.

maç detayları:

Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sahadaki ana hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak; yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Olcar olurken, VAR ekibinde Juan Martinez Munuera'ya AVAR olarak Hüseyin Aylak eşlik edecek.

bugünün diğer VAR atamaları:

13.30 - Konyaspor - Başakşehir: VAR Ali Şansalan.

16.00 - Gaziantep FK - Çorum FK: VAR Kadir Sağlam.

Toplamda bugün Trendyol Süper Lig 7. haftasında 3 karşılaşma oynanacak ve hakem atamaları federasyonun programı doğrultusunda açıklandı.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) JUAN MARTİNEZ MUNUERA OLDU. (ARŞİV)