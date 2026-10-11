Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Yabancı isim düdükte: Munuera Beşiktaş‑Kocaelispor maçının video yardımcı hakemi

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş‑Kocaelispor maçında VAR görevini Juan Martinez Munuera üstlenecek; başhakem Abdullah Buğra Taşkınsoy.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yabancı isim düdükte: Munuera Beşiktaş‑Kocaelispor maçının video yardımcı hakemi

Yabancı isim düdükte: Munuera Beşiktaş‑Kocaelispor maçının video yardımcı hakemi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak karşılaşmalardan biri olan Beşiktaş - Kocaelispor maçında Video Yardımcı Hakem görevi Juan Martinez Munuera'ya verildi.

maç detayları:

Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sahadaki ana hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak; yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Olcar olurken, VAR ekibinde Juan Martinez Munuera'ya AVAR olarak Hüseyin Aylak eşlik edecek.

bugünün diğer VAR atamaları:

13.30 - Konyaspor - Başakşehir: VAR Ali Şansalan.

16.00 - Gaziantep FK - Çorum FK: VAR Kadir Sağlam.

Toplamda bugün Trendyol Süper Lig 7. haftasında 3 karşılaşma oynanacak ve hakem atamaları federasyonun programı doğrultusunda açıklandı.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) JUAN MARTİNEZ MUNUERA OLDU....

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) JUAN MARTİNEZ MUNUERA OLDU. (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palut: tempoyu artırdığımız bölümleri gole çeviremedik
images

Hekimler bisikletle sağlıklı yaşamı kentte örnekledi
images

Karabük'te net skor: Karabük Gençlikspor Gebze'yi 3-0 yendi
images

İncirliova’da Kaya’dan güven mesajı: takım ruhu ilçeyi sahada temsil edecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mola görüntüleri ortaya çıktı: Akhisar kazası öncesi otobüsün istasyondaki anları

Eskişehir kentpark'ta annelerin ve bebeklerin açık hava buluşması

Küçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında 7 katlı bina çöktü

Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi