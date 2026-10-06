Yabancı platformlara izin ve mali sorumluluk getiren düzenleme komisyondan geçti

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifini kabul etti. Teklif, Genel Kurul'da onaylanıp yasalaşması hâlinde 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek ve Booking, Expedia, Airbnb gibi uluslararası platformlara yeni bir hukuki çerçeve getirecek.

izin, mali yükümlülük ve vergi düzenlemeleri:

Teklif, yabancı platformların Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan iki yıllık izin belgesi almasını zorunlu kılıyor. Belge bedeli 5 milyon lira olarak belirlendi ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. İzin başvurularında dijital hizmet vergisi mükellefiyeti, vergi borcunun bulunmaması, Türkiye'de temsilci atanması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresinin bildirilmesi gibi şartlar aranacak.

Düzenleme ile platformların Türkiye'den sağladığı gelirler için vergi ve bildirim yükümlülükleri netleştiriliyor. Teklife göre dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama rezervasyonlarında KDV ve stopaj beyan ve ödeme sorumluluğu, hizmeti sunan otelin üzerinden yerine getirilecek. Ayrıca teklif, platformlardan turizm payı alınmasını sağlamak üzere 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunda değişiklik öngörüyor.

Yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda platformların alacağı komisyona üst sınır getiriliyor: platformların alacağı komisyon, hizmetin vergiler hariç bedelinin yüzde 17'sini aşamayacak. Bu düzenleme, kayıtlı işletmelerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi hedefleriyle ilişkilendirildi.

faaliyet alanı, denetim ve yaptırımlar:

Teklif, platformların hangi hizmetleri doğrudan sunabileceğini de sınırlıyor. Buna göre platformlar doğrudan yalnızca turizm belgeli konaklama tesisleri, turizm amaçlı kiralama izinli konutlar ve uçak bileti satışları yapabilecek. Münhasıran seyahat acentalığı kapsamındaki diğer hizmetler 1618 sayılı Kanun uyarınca yetkili seyahat acentaları üzerinden sunulacak; araç kiralama işlemleri ise Ticaret Bakanlığından yetkili işletmeler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, düzenlemenin temel amacını tüketici haklarını ve sektör düzenini güçlendirmek olarak özetledi ve şunları vurguladı: 'Tüketicinin hakkını koruyan, kayıtlı işletmeleri gözeten ve haksız rekabeti önlemeyi hedefleyen bir hukuki çerçeve oluşturuyoruz.' Alpaslan, ayrıca düzenlemeyle uluslararası platformların hukuki ve mali sorumluluklarının açıkça belirlendiğini, denetimin güçlendirileceğini belirtti.

Teklifte, platform faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkların münhasıran Türk hukukuna tabi olması ve Türk mahkemelerinin yetkili olması hükme bağlandı. Kurallara uymayan platformlar hakkında idari para cezaları ile erişimin engellenmesi gibi yaptırımlar öngörülüyor. Kanun yürürlüğe girdikten sonra Türkiye'de hâlihazırda faaliyet gösteren yabancı platformların, yürürlüğe girme tarihinden itibaren üç ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurması gerekecek; başvuruda bulunmayan veya başvurusu reddedilenler hakkında erişimin engellenmesi hükümleri uygulanacak.

Bakanlığın alt mevzuatı hazırlayacağı ve uygulamanın usul ve esaslarının bu düzenlemelerle netleştirileceği kaydedildi. Teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesi durumunda, uygulama adımları ve denetim mekanizmaları somutlaşacak ve sektör ile tüketiciler için yeni bir denetim ve sorumluluk rejimi başlayacak.

YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARI KANUNU TEKLİFİ, TBMM BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI NADİR ALPASLAN, "TÜKETİCİNİN HAKKINI KORUYAN, KAYITLI İŞLETMELERİ GÖZETEN VE HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYİ HEDEFLEYEN BİR HUKUKİ ÇERÇEVE OLUŞTURUYORUZ" DEDİ.