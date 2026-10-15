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Yağcılar köyünde husumet cinayeti: imam odun darbeleriyle yaşamını yitirdi

Tosya'da husumetli kişi tarafından ormanlık alanda odunla saldırılan cami imamı İrfan Vurucu hayatını kaybetti; şüpheli ormanlıkta yakalandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yağcılar köyünde husumet cinayeti: imam odun darbeleriyle yaşamını yitirdi

Yağcılar köyünde husumet cinayeti: imam odun darbeleriyle yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yağcılar köyünde, köy camisi imam hatibi İrfan Vurucu (40), ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalışırken saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Vurucu ağaç kesim bölgesinde çalışırken daha önce husumetli olduğu öğrenilen K.Ç. arkadan gelerek Vurucu'nun kafasına odunla vurdu. Alınan darbe sonucunda Vurucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Vurucu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

soruşturma ve süreç:

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı; güvenlik önlemleri alındı ve Vurucu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerinde yakınlarının sinir krizi geçirdiği, jandarma ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı ve konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanıklar ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, olayın ayrıntılarının jandarma ve adli makamlar tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE BİR ŞAHSIN KAFASINA ODUNLA VURDUĞU CAMİ İMAMI HAYATINI...

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE BİR ŞAHSIN KAFASINA ODUNLA VURDUĞU CAMİ İMAMI HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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