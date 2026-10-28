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Yağış Baskil Suyatağı'nda yolun kısa süreli kapanmasına yol açtı

Elazığ'ın Baskil ilçesi Suyatağı köyünde etkili sağanak, dağdan inen toprak kütlesinin köy yolunu kısa süreliğine kapatmasına yol açtı; ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağış Baskil Suyatağı'nda yolun kısa süreli kapanmasına yol açtı

Olayın gelişimi:

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyü'nde etkili sağanak sırasında dağdan yola doğru toprak kayması meydana geldi. Dağdan yola inen toprak kütlesi, köy yolunu kısa süreliğine ulaşıma kapattı.

Bölgede meteorolojik uyarılar:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı bölgede sağanak yağış zaman zaman etkili oluyor; bu koşulların toprak kaymalarını tetikleyebildiği bildirildi.

Çalışmalar ve ulaşım:

Bölgede ekipler müdahaleye başladı ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları ve uyarılara riayet etmeleri gerektiğini belirtti.

ELAZIĞ’IN BASKİL İLÇESİNDEKİ BİR KÖY YOLU OLUŞAN TOPRAK KAYMASI SONUCU KISA SÜRELİĞİNE...

ELAZIĞ’IN BASKİL İLÇESİNDEKİ BİR KÖY YOLU OLUŞAN TOPRAK KAYMASI SONUCU KISA SÜRELİĞİNE KAPANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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