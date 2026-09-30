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Yağış durdurdu harmanı, fındık serada kurutuluyor

Ordu'nun Kumru ilçesinde etkili yağış, üreticilerin harmanda fındık kurutmasını engelledi; bazı çiftçiler domates seralarını sökerek ürünlerini burada kurutuyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yağış durdurdu harmanı, fındık serada kurutuluyor

serada kurutma çözümü:

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Erikçeli Mahallesi'nde üretici Senayi Of, hasadını yaptığı fındıkları patoza verdikten sonra harmanda kurutmaya başladı. Ancak bölgede etkili olan yağış, harmanda kurutma imkânını ortadan kaldırınca üretici alternatif bir yöntem olarak serasını kullanmaya karar verdi.

serada uygulama ve teknikler:

Of, seradaki domatesleri sökerek alanı boşalttı ve fındıkları sera içine serdi. Sıcak ve kapalı ortamdan yararlanarak kurutma yapan üretici, gün boyunca belirli aralıklarla seraya girip fındıkları karıştırıyor; böylece nemin eşit dağılması sağlanıyor. Bu yöntem yağmur riskini azaltırken kontrollü bir kurutma süreci sunuyor.

üretici deneyimi ve dikkat edilmesi gerekenler:

Senayi Of durumu şöyle aktardı: "Yağmurdan dolayı fındığımızı kurutamıyoruz. Seramızdaki domatesleri söktük ve serayı fındık kurutma alanı olarak kullanmaya başladık. Şu anda fındığımızı kurutmaya çalışıyoruz". Serada kurutma kısa vadede pratik bir çözüm sunuyor; ancak havalandırma, sıcaklık ve fındığın eşit karıştırılması gibi unsurların takip edilmesi gerekiyor.

Karadeniz&#039;de dinmeyen yağmurda serada fındık kurutma dönemi

Karadeniz'de dinmeyen yağmurda serada fındık kurutma dönemi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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