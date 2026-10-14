Yağış İstanbul trafiğinde aksamalara neden oldu: yoğunluk yüzde 87

İBB verileri ve zaman:

İstanbul'da etkili olan yağış, kentin birçok noktasında ulaşımı yavaşlattı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 87 olarak ölçüldü.

su baskınları ve yol koşulları:

Etkili olan yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu; yollarda birikintiler oluştu ve bazı güzergâhlarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

sürücülerin yaşadığı gecikmeler:

Oluşan trafik yoğunluğu, sürücülerin trafikte uzun süreler geçirmesine yol açtı ve akşam saatlerinde ulaşımda genel bir yavaşlama kaydedildi.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ NEDENİYLE KENTİN BİRÇOK NOKTASINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU. İBB'NİN TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASINDA YOĞUNLUK YÜZDE 87 OLARAK ÖLÇÜLDÜ.