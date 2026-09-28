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Yağış nedeniyle kayganlaşan yol şarampole sürdü: Karabük'te 1 yaralı

Karabük Eflani-Safranbolu kara yolunun Karaevli mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün hakimiyeti kaybettiği araç şarampole uçtu, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yağış nedeniyle kayganlaşan yol şarampole sürdü: Karabük'te 1 yaralı

Karabük'te hafif ticari araç şarampole uçtu

Karabük'ün Eflani-Safranbolu kara yolu Kırıklar köyü Karaevli mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

kaza yeri ve araç bilgisi:

Eflani istikametinden Safranbolu'ya seyir halinde olan Abdullah Karayakalı (38) yönetimindeki 54 LB 519 plakalı hafif ticari araç, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

müdahale ve yaralının durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu olarak bulunan Mustafa Çiçek (55) yaralandı; ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yağışlı havalarda yol yüzeyinin kayganlaşmasının sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği, sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmesinin hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

KARABÜK&#039;TE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ HAFİF...

KARABÜK'TE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE UÇTU. KAZADA ARAÇTA YOLCU OLARAK BULUNAN BİR KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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