Yağış sonrası Kapuzbaşı yolu tekrar trafiğe açıldı

Yahyalı-Kapuzbaşı yolunda temizlik çalışması tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışların Yahyalı-Kapuzbaşı yolunda oluşturduğu toprak ve malzeme taşkınlarına hızlı müdahale etti. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla güzergâh yeniden ulaşıma açıldı ve yol güvenliği sağlandı.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, yol üzerinde biriken toprak, taş ve diğer malzemelerin iş makineleri ile temizlenmesini sağladı. Müdahale sırasında iş makineleri ve teknik personel sahada koordineli şekilde çalıştı; trafik akışı kısa sürede normale döndü. Müdahale, özellikle Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne ulaşımı sağlayan bölgedeki olumsuz etkilerin giderilmesine odaklandı.

Amaç ve sonuçlar:

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediye ekipleri, kırsal mahallelerde vatandaşların günlük yaşamının aksamamasını ve ulaşım güvenliğinin korunmasını amaçlayan saha çalışmaları yürütüyor. Bu müdahale sayesinde vatandaşların yaşadığı mağduriyet giderildi ve Kapuzbaşı yolunda erişim yeniden sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği olumsuzluklara karşı sahada sürekli hazır bulunmayı sürdürecek. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın etkin müdahalesiyle bölgede yol güvenliği ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; YAĞIŞLARIN ARDINDAN YAHYALI-KAPUZBAŞI YOLUNDA MEYDANA GELEN TOPRAK VE MALZEME TAŞKINLARINA HIZLI MÜDAHALEDE BULUNDU.