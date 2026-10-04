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Yağış sonrası merkezde üç ayrı kaza: Beyşehir'de 11 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili yağışın ardından merkezde peş peşe üç ayrı trafik kazasında toplam 11 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 07:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yağış sonrası merkezde üç ayrı kaza: Beyşehir'de 11 yaralı

Yağışlı hava merkezde zincirleme kazalara yol açtı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağış, ilçe merkezinde peş peşe üç ayrı trafik kazasına neden oldu. Kazalarda toplam 11 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyşehir-Antalya karayolu 1. kilometrede devrilen otomobil:

İlçe merkezi istikametine seyir halinde olan A.M.K. idaresindeki 42 H 2928 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve refüje devrilerek ters döndü. Kazada sürücü A.M.K. ile yolcular C.A.B. ve Y.İ.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. Devrilen araçtan yakıt kokusu gelmesi üzerine ekipler güvenlik önlemleri aldı; karayolu her iki yönde bir süre ulaşıma kapatıldı. İtfaiyenin müdahalesi ve aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Antalya Caddesi Orman Kavşağı'nda arkadan çarpma:

Antalya Caddesi Orman Kavşağı'nda meydana gelen ikinci kazada, seyir halindeki bir otomobil aynı istikamette ilerleyen başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çarpılan araçta bulunan sürücü İ.B. ile yolcular S.B., K.B., S.İ.B. ve M.M.B. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Sanayi Sitesi Kavşağı'nda ışık ihlali sonucu çarpışma:

Üçüncü kaza Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, trafik ışıklarında iki otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Bu kazada sürücüler O.Ö. ve F.A. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ö. yaralandı. İlgili ekipler kavşakta güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe uygun hale getirdi.

İlçe merkezinde aynı gün içinde yaşanan üç ayrı kazada yaralanan toplam 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili jandarma ve polis ekipleri gerekli tahkikatı başlattı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA, BERABERİNDE TRAFİK KAZALARINI DA GETİRDİ. İLÇE...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA, BERABERİNDE TRAFİK KAZALARINI DA GETİRDİ. İLÇE MERKEZİNDE PEŞ PEŞE MEYDANA GELEN 3 AYRI TRAFİK KAZASINDA TOPLAM 11 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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