Mantar bolluğu ve uzman uyarısı

Yağışların artması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle doğada mantar bolluğu yaşanıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, vatandaşları bilinçsiz mantar tüketimi konusunda uyardı.

uzmanın temel uyarısı:

Doç. Dr. Hakan Allı, Türkiye'nin mantar biyoçeşitliliği bakımından zengin olduğunu ve mantarların yenilebilir, yenmeyen ve zehirli olmak üzere üç grupta değerlendirildiğini belirtti. Son yıllarda vatandaşların doğadan mantar toplama merakının arttığını, özellikle hafta sonları bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Allı, bilinçsiz tüketimin ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Bu nedenle bilmediğiniz mantarları tüketmeyin uyarısında bulundu.

karışabilen türlere dikkat:

Allı, doğada yenilebilir mantarlarla birlikte zehirli türlerin de bulunduğunu ve bazı gruplarda türlerin birbirine çok benzediğini söyledi. Özellikle halk arasında tellice veya sülük mantarı olarak bilinen ve bilimsel adı Ramaria olan grupta yenilebilir ve zehirli türlerin birbirine benzeyebildiğine dikkat çekti. Bazı mantar türlerinin doğru şekilde tanımlanabilmesi için mikroskop altında inceleme gerektiğini belirten Allı, zehirli mantarların gerçekten uzmanlık gerektiren bir konu olduğunu ifade etti.

Allı ayrıca Lactarius grubuna da değindi. Bölgede çıntar, Karadeniz’de Kanlıca, Balıkesir çevresinde Melki olarak bilinen bu grup içinde, Kanlıca mantarlarının turuncu veya kırmızı süt salgıladığı; buna benzeyen beyaz sütlü türlerin tehlikeli olabileceği uyarısını yaptı. Bilinen ve doğru şekilde teşhis edilmiş çıntar ve Kanlıca türlerinin besleyici ve lezzetli olduğunu ve bu türler üzerinde yapılan bilimsel çalışmaların tıbbi özelliklerine işaret ettiğini belirtti.

Doç. Dr. Hakan Allı son olarak, doğadan toplanan ve türünden emin olunmayan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini, mantar zehirlenmelerinin önüne geçilmesi için bilinçli hareket etmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

DOÇ. DR. HAKAN ALLI, ZEHİRLİ VE YENİLEBİLİR MANTARLARIN BİRBİRİNE ÇOK BENZEYEBİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ