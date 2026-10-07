Yağışlar doğada mantar bolluğunu tetikledi, uzmanlardan zehirlenme uyarısı

yağışlar mantar yoğunluğunu artırdı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, Eylül ayındaki yoğun yağışlar ve ekim ayındaki sıcaklıkların birleşmesiyle doğada mantarların giderek daha sık görülmeye başladığını belirtti. Pekşen, mantarı tanımayan kişilerin doğadan topladıkları mantarları tüketmemesi gerektiğini vurguladı.

uzman uyarısı:

Pekşen, doğada toplanan mantarlar arasında yemeklik ve ticarete konu olan faydalı türler bulunduğunu ancak bazı türlerin çok az miktarda bile tüketildiğinde karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçlara hatta ölüme yol açabileceğini söyledi. Özellikle mantarı bilmeyenlerin toplama yapmasının sık karşılaşılan zehirlenme vakalarına yol açtığına dikkat çekti.

zehirli türlere dikkat:

Türkiye'nin mantar çeşitliliği bakımından zengin olduğuna işaret eden Pekşen, türlerin ancak bir kısmının zehirli olduğunu ancak bazı zehirli türlerin ölümcül sonuçlar doğurabildiğini ifade etti. Amanita phalloides gibi, halk arasında "köy göçüren" olarak bilinen türlerin mantar zehirlenmelerine bağlı ölümlerde önemli rol oynadığına değindi.

görünüşe güvenmek yanıltıcıdır:

Pekşen, "mantar gözle ayırt edilir" inancının yanlış olduğunu belirterek morfolojik olarak uzmanlık gerektiren teşhislerin olduğunu söyledi. Zehirli ve zehirsiz türlerin birbirine çok benzeyebildiğini, yöresel alışkanlıklar veya yanlış inanışlara (örneğin gümüş kaşıkla kaynatma, yoğurtla yenince zarar vermeme, böceklerin yediği mantarın yenilebilir olması gibi) güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

zehirlenmede yapılması gerekenler:

Doğadan toplanan mantarlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Pekşen, kusma veya mide bulantısı gibi zehirlenme belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden en yakın acil sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Tedavi sürecinde hangi mantarın tüketildiğinin bilinmesinin önemli olduğunu, bu nedenle mümkünse yenen mantarın örneğinin korunarak sağlık kuruluşuna veya yetkili mercilere gösterilmesinin tedaviye katkı sağlayacağını ifade etti.

Pekşen ayrıca, bilgi almak isteyen vatandaşlar için Ulusal Zehir Danışma Merkezi gibi kaynakların bulunduğunu ve mantar zehirlenmeleri üzerine bilimsel yayınların takip edilebileceğini söyledi. Sonuç olarak, mantarın değerli bir besin olduğuna dikkat çeken uzman, ancak doğadan toplanan mantarlar konusunda uzmanlık yoksa tüketimden kaçınılması gerektiğini yineledi.

PEKŞEN, YAĞIŞLI VE SICAK HAVALARIN ETKİSİYLE DOĞADA MANTARLARIN BOL MİKTARDA GÖRÜLMEYE BAŞLADIĞINI BELİRTEREK, MANTARI TANIMAYAN KİŞİLERİN DOĞADAN MANTAR TOPLAYIP TÜKETMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ