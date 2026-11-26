Trabzon'da heyelanlar ulaşımı etkiliyor

Trabzon'da şiddetli yağışlar dün öğleden sonra etkisini azalttı; ancak yamaçlarda oluşan toprak kaymaları bölgedeki yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilemeye devam etti.

Oluşan heyelanların ayrıntıları:

Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda, Yeşilköy mahallesi mevkiinde dün büyük bir heyelan meydana geldi ve yol ulaşıma kapandı. Aynı bölgede yaşanan bu olayın ardından Sürmene ilçesinde de ikinci bir heyelan kaydı alındı.

Sürmene-Oylum yolu üzerinde yaşanan toprak kaymasında ise yamaçtaki çay bahçeleri zarar gördü; bazı alanlarda çay bahçeleri yok oldu ve yol trafiğe kapandı.

Yerel uyarılar ve güvenlik önlemleri:

Bölgede sürücüler ve yöre halkı, yeni heyelan riskine karşı uyarıldı. Yetkililer ve yerel kaynaklar, özellikle yağışın durduğu dönemlerde bile yamaçlarda ikinci bir kayma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekiyor ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

BİR BÜYÜK HEYELAN DA SÜRMENE İLÇESİNDE YAŞANDI. SÜRMENE-OYLUM YOLU ÜZERİNDE HEYELAN MEYDANA GELDİ. BÖLGEDE YAŞANAN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPANIRKEN, SÜRÜCÜLER VE YÖRE HALKI YENİ HEYELANLARA KARŞI UYARILDI.